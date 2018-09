La esposa de Will Smith reveló que tiene la vagina como una de 16

junio 26, 2018 - 12:11 pm

Si los dimes y diretes, infidelidades y abusos son noticias que inundan la prensa rosa, ¿qué más da hablar de cirugías? Todavía más, si son en partes del cuerpo de las que muchas mujeres no hablarían por pudor.

Al parecer el tema del pudor no es una limitante para Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien no tuvo reparo en revelar que se sometió a un tratamiento de “rejuvenecimiento vaginal”. El procedimiento estimula las células vaginales con calor, ayudando a tensar los músculos en el área de la ingle y restaurando los genitales a un estado más “joven”.

Fue en su programa de Facebook Watch, donde hizo la revelación y confesó que se encontraba “feliz” con los resultados. Según un video difundido por el portal TMZ, via Toofad, Pinkett Smith dijo que disfruta de los beneficios del rejuvenecimiento vaginal después de haberse sometido a un tratamiento íntimo por problemas en la vejiga, reseñó Aztecaamerica.

Para culminar su entrevista de manera muy jocosa, Pinkett reveló “Cuando te digo que mi yoni (el nombre espiritual de la vagina) es como un niño de 16 años, no estoy bromeando”, sonrió. “¡Parece un melocotón hermoso!”.

