La continuidad de Messi con la selección dependerá de su actuación en Rusia

junio 10, 2018 - 5:53 pm

El astro Lionel Messi relegó su continuidad con Argentina a la actuación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia-2018, luego de haber perdido las últimas tres finales que ha disputado con su selección, en una entrevista publicada este domingo en la prensa española.

Cuestionado por su futuro en la selección, y comparando su situación con la de su compañero en el Barcelona Gerard Piqué, que anunció su retirada internacional tras el torneo, “La Pulga” apuntó que no tiene claro qué hará cuando acabe el campeonato.

“No sé, dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminamos. El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa y con la prensa de Argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final”, afirmó en una entrevista en el diario Sport.

El delantero del Barcelona vivió los sinsabores de perder tres finales seguidas, cuatro en total, con la Albiceleste, que no gana un título desde la Copa América-1993.

Argentina perdió la última instancia en Brasil-2014, al caer 1-0 ante Alemania en la prórroga, y en las Copas América de 2015 y 2016, con derrota en ambos casos en los penales ante Chile.

Tras la Centenario en Estados Unidos, hace dos años, Messi llegó incluso a abandonar la selección temporalmente debido a la frustración que le provocaba no ser capaz de llevar a su equipo al título, pero volvió meses después para clasificar heroicamente a los suyos a Rusia-2018 en la última fecha de las eliminatorias.

“Para mí se terminó la selección. Ya lo intenté mucho, me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo”, explicó abatido tras perder la final en 2016.

“Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos y ya está”, aseveró, recordando también su tropiezo en la final de la Copa América Venezuela-2007, cuando cayó 0-3 ante Brasil.

Cuidado con Brasil y España

Messi, que aterrizó con el resto de la expedición argentina el sábado por la noche en Moscú y se entrenó por primera vez en Rusia el domingo, señaló a España, Brasil, Alemania, Francia y Bélgica como los favoritos.

“Hay varias que llegan muy bien de confianza, de juego y de jugadores individualmente como es el caso de Brasil, Alemania, España, Francia y Bélgica, aunque a ésta no se la nombra tanto. Esta selección tiene a muy buenos jugadores y la experiencia del último Mundial. Será un Mundial parejo”, subrayó.

Argentina no se alza con el campeonato desde hace 32 años, cuando se coronó con Diego Maradona a la cabeza en México-1986. Aún así, en caso de victoria, “La Pulga” aseguró que para él no cambiaría nada.

“Gané muchos títulos a nivel de club y el año siguiente la motivación era la misma, con la idea de volver a ganar. Con el Mundial sería lo mismo. No cambiará nada”.

Argentina debutará el próximo 16 de junio ante Islandia, con el que comparte el Grupo D junto a Croacia y Nigeria.

AFP