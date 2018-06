La actual Miss Earth Fire Venezuela, Michelle Barone sufrió un fuerte accidente de tránsito (FOTOS)

junio 24, 2018 - 7:36 pm

Michelle Barone, actual Miss Earth Fire Venezuela y presidenta del Miss Earth Portuguesa, compartió a través de sus redes sociales las impactantes imágenes del accidente que sufrió este martes en la mañana cuando se dirigía a la Gran Caracas.

La modelo compartió un texto largo donde aparte de contar lo sucedido, le pidió disculpas a Globovisión por no asistir al compromiso que tenían pautado. Recordemos que la beldad formará parte del reality show que prepara el canal para elegir a la próxima Miss Earth Venezuela.

“Hago público esto por hay varios puntos que quiero tocar: no es para que me regañen, y menos para que me tengan lastima. ~

Sean testigos porque dicen que es un milagro, y lo creo. ~ Rumbo a la Gran Caracas, la mañana de ayer, sufrí un accidente. Estaba sola y el pavimento mojado por la lluvia. Mis cauchos patinaron y no logré tomar el control del vehículo nuevamente. En cuestión de segundos ya estaba contra una montaña, metros después me volqué por completo, hasta que después de otros segundos más, se detuvo. ~ Hoy estoy más que segura que Dios permitió que mi papá, mi ángel del cielo, me cuidara.!” relató Michelle.

Del mismo modo mostró una quemadura que sufrió en la clavícula y una herida en el brazo producto del fuerte accidente en donde su automóvil quedó completamente volcado.

Su Noticiero