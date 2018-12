Kevin Costner regresa como un ranchero en Yellowstone: Vea aquí el tráiler

junio 6, 2018 - 11:15 am

Cuando Paramount anunció sus planes para su nuevo canal de televisión en Estados Unidos, sorprendía la fuerte apuesta que querían hacer con las series originales, buscando una buena factura técnica y grandes nombres detrás. Y, después de ‘Waco’ el siguiente proyecto más llamativo era ‘Yellowstone’, una nueva serie protagonizada por Kevin Costner.

Así Paramount Network ha publicado el tráiler y anunciado la fecha de estreno de ‘Yellowstone’. La serie, creada por Taylor Sheridan (‘Sicario’) se estrenará el próximo 20 de junio en EEUU. Lamentablemente no se sabe nada de su llegada a España. Pero, teniendo en cuenta que todavía no ha llegado ‘WACO’ que fue su serie de presentación, me imagino que tendremos que esperar sentados.

Costner interpreta a John Dutton, el patriarca de una familia que posee el rancho más grande de EE.UU., una propiedad que linda, además, con el Parque Nacional Yellowstone. John se verá protegiendo sus tierras de los desarroladores urbanísticos y de los planes de un jefe indio (Gil Birmigham) que busca recuperar las posesiones de sus ancestros.

Habrá que ver cómo se desarrolla ‘Yellowstone’, pero la verdad es que estos dramas de juegos de poder con tintes de western moderno no terminan de cuajar bien en formato televisivo. Por lo menos el tráiler tiene buena pinta, a ver en qué queda.

