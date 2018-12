Juan Andrés Mejía niega expulsión del diputado Luis Florido de Voluntad Popular

junio 11, 2018 - 9:35 am

El diputado de Voluntad Popular (VP), Juan Andrés Mejía, explicó que el parlamentario Luis Florido fue removido de la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), debido a diferencias internas sobre cómo manejar la organización de la diáspora venezolana.

“Luis tenía una visión de cómo avanzar y el resto del partido otra y fue lamentablemente imposible alinear ambas posturas”, dijo.

Precisó que la idea es buscar darle mayor fuerza a los millones de venezolanos que han tenido que salir del país. “El criterio del partido es que se dé la manera más democrática, que sean los venezolanos en el exterior quienes decidan organizarse y elijan a algunos representantes, la otra era nombrar responsables desde Caracas”, añadió.

Aclaró que el diputado Luis Florido no ha sido expulsado de VP como se rumoreó en las redes sociales. “No, aprovecho la oportunidad para reconocer el esfuerzo y trabajo que le ha dedicado Florido no solamente a la VP, sino a la AN y a la democracia en Venezuela. Ayer vimos con preocupación noticias falsas en las que lo acusaban de distintas cosas, incluso llegaron a asociarlo con el chavismo”.

Mejía descarta que VP esté dividida. “Hay una democracia interna, un debate interno y, como en toda organización política, debe haber un grado de disciplina importante”.

