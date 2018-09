Josué Carrillo: “No ha habido un momento en el que el periodismo sea más difícil”

junio 27, 2018 - 9:56 am

“Esta profesión es una pasión, el periodista se divierte, se goza haciendo lo que hace y también sufre, es todo un drama. Si no está en la piel de lo que se va a informar no se trasmite nada (…) Lo que más manejamos los periodistas es emociones, la información tiene que tener emoción, si no tiene emoción no sirve”, fueron las palabras de Josué Carrillo, jefe de información de Noticia al Día. Resaltó que no ha habido un momento más difícil para el periodismo en Venezuela como el actual.

“Realmente el periodismo actual, el que estamos viendo en Venezuela si algo le tienen que hacer es un conjuro, hay que una invocar a todas almas para poder vencer esta racha. No ha habido un momento en el que el periodismo sea más difícil como el actual. Hasta una bobada como luchar contra las fallas del Internet, el periodista navega sobre tablas, buscando de dónde asirse”, expuso en entrevista durante el programa “Enteráte con Nilda”, transmitida durante la mañana de este miércoles por Aventura TV.

Este 27 de junio, Día del Periodista, destacó la importancia de dar oportunidad a las nuevas generaciones. “En muchos medios no dan oportunidad a los jóvenes. Yo tengo muchachos, a quienes todos los días regaño para que me den una paliza, yo trato de trabajar con rabia para motivarlos. Le tengo que abrir una compuerta al muchacho de 20 “.

Apuntó que quienes hacen periodismo impreso no se sincronizan con lo que el lector quiere. “Leen los portales nuestros para titular. Son periódicos divorciados de la realidad”, enfatizó.

Noticia al Día