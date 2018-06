junio 27, 2018 - 3:19 pm

Destacadas personalidades artísticas serán galardonadas este 28 de junio en el teatro El Celar, en Caracas, al recibir los Premios Internacionales “Yara The Best” y en esta oportunidad, no podíamos pasar por alto a este talento de personaje. El reconocido periodista y polifacético Johsué Morales, actor, cantante de diferentes géneros musicales, animador, productor de televisión, radio, cine y eventos. Desde ya, se prepara para la gala de su segunda nominación.

La Fundación Tacarigua de Oro Internacional durante años ha desempeñado el arduo trabajo al impulsar grandes premiaciones a destacados talentos venezolanos que enaltecen la proyección artística. Ante esto, el periodista Johsué Morales nos comentó su amplia trayectoria y los obstáculos que ha tenido que sobrepasar para posicionarse en el trending topic juvenil.

Y es que el talentoso comunicador, se ha convertido en una de las nuevas proyecciones juveniles que vienen a dar un giro al mundo del espectáculo, desencadenando una larga trayectoria que sin duda, lo ha conducido a los peldaños del éxito.

”Inicié mi carrera a los siete años en participaciones regionales e intercolegiales, festivales de gaita como el Festival Ricardo Aguirre en el cual obtuve el premio como solista y desde allí comenzó toda esta hermosa experiencia en mi vida”, destacó.

Pocos años después, siendo todavía un niño comenzó como animador de algunos eventos locales, entre ellos certámenes de belleza, como el Reinado de San Benito de Palermo. Al entrar en la universidad como estudiante de comunicación social, sus expectativas y aspiraciones para su futuro crecieron, de manera que comenzó a incursionar en el mundo de la actuación teatral, en conjunto con la dirección general de Marcos Mesa Pineda, importante director de producciones como Matilda, Anita la huerfanita, entre otros.

Más tarde, formó parte del grupo Titilar, luego de haber participado en múltiples musicales teatrales. Sus objetivos a lograr se tornaban mucho mayores. Como estudiante de periodismo se propuso a realizar trabajos especiales tales como documentales, reportajes y cortometrajes, que poco a poco, lo llevaron a enamorarse más de su carrera, logrando participar en el Festival de Cine Internacional Manuel Trujillo Durán con el dramático “El enigma del caballero”, donde además pudo compartir ideales con Roman Chalvó, padre del cine y creador del largometraje que ha recorrido fronteras: “El pez que fuma”.

Toda la perseverancia y pasión de Johsué, sin duda le abrieron una de las puertas que le darían un giro de 360° a su vida, y es que, debido a la trayectoria que ya venía emprendiendo fue galardonado en el 2013, en su primera oportunidad por la Fundación Tacarigua de Oro Internacional, con el premio “Talento Revelación Juvenil del año”. Esta distinción le permitió que importantes personalidades del canal Venevisión, lo vieran mediante una presentación donde pudieron observar el gran potencial que tenía, y más tarde, lo llamaron para abrirle las puertas en el prestigioso canal.

“En ese momento no podía creer que me estuvieran llamando de un canal tan reconocido, el que yo había visto desde niño, y me estuvieran llamando a mí para que yo fuese y actuara como figurante en una telenovela. Preparé todo. A los días agarré un avión y me fui”, dijo sonrojado, el actor.

Sus inicios continuaron con Venevisión. Participó en la telenovela Amor Secreto, donde interpretó a un detective. Con este papel, tuvo el honor de actuar con figuras reconocidas como Miguel de León, el cual lo llenó de sumo orgullo y entusiasmo a superarse, ya que desde su infancia Joshué lo había admirado. “Nunca pensé que podría compartir escenas con Miguel de León, para mí fue más que un honor porque siempre lo he admirado”, enfatizó.

Durante su trayectoria en Venevisión participó tras cámaras como asesor de estudios mediante 5 temporadas en el programa Cartas del Corazón, conducido por la espectacular animadora Mari Carmen Sobrino. Allí también opinaba como periodista, luego estuvo una temporada en el programa Portadas como invitado en un foro de bulling, seguido de integrarse al casting para lo que fue Generación S, en el que decidió no continuar por problemas de salud, ya que según comentó la estrella, en este casting sentía que se acercaba mucho a una etapa de su vida que aún no podría equilibrar pese a su corta edad. “No continúe con Generación S porque sentí que en ese momento me acercaba como que mucho a la candela y ante esos momentos de juventud sentí miedo”, expresó.

A su vez, Johsué contó que haber escalado todos estos peldaños no fue tarea fácil, ya que vivía en Maracay y para llegar al canal tenía que viajar todos los días de Maracay a Caracas con todo su maletón, vestuario y accesorios. “Imagínate yo saliendo de mi casa muy temprano de autobús en autobús con el perchero de un lado, la maleta por otro lado, los diversos trajes que a veces tenía que usar, eso era todo un maratón”, comentó el cantante.

Por su parte, el periodista aseveró que esos momentos de su vida lo sumergieron en un estrés severo, lo cual le proporcionó graves problemas de salud que lo devolvieron a casa con sus padres, pero el sacrificio, la pasión y convicción son los argumentos que lo han posicionado como figura artística reconocida.

“El sacrifico que uno hace por lograr sus sueños, te hacen grande como persona y como artista porque sin lucha no hay éxito y lo que fácil viene, fácil se va”, expresó el también cantante, quien siempre soñó con llegar a Venevision. Sin embargo, tras su experiencia hoy día sus aspiraciones se han multiplicado y se extienden a lo grande. “Aspiro llegar a Telemundo y Univisión” reiteró.

Finalmente, el polifacético artista, trabajó en una escuela de cine internacional que se llamó El Milagro de Don Campos para la escuela de cine de New York, en la cual se desempeñó como maquillador de efectos especiales y también como actor, donde personificó a destacados personajes como Bolívar Máximo Pineda, además de su grata participación en la película El grito del mimo, la cual está próxima a estrenarse.

Actualmente, Johsué Morales trabaja como encargado de la fuente de farándula del periódico digital Noticia al Día, y entre sus últimos proyectos participó como jurado de prensa en el evento Miss Zulía 2018, además de preparar sus maletas, rumbo a un vuelo desde Maracaibo a Caracas para recibir el galardón de Premios Internacionales “Yara The Best”, para el que también están nominados grandes personajes como Viviana Gibelli, Jesús de Alba, Henry Silva, Programa Atómico, Portadas, Noticiero Venevisión, y talentos zulianos como Brayan Paz, animador y modelo, Anneslise Valbuena, J Pereira, entre otros talentos juveniles.

El periodista culminó su entrevista con un grato mensaje de optimismo y responsabilidad a quienes trabajan en este medio, y refiriéndose a aquellos artistas que diariamente se enfrentan a la opinión pública y la controversia de comentarios.

“A los artistas de hoy en día yo les recomiendo pensar con el corazón, a fin de cuenta somos todos imperfectos y aunque seamos Kim Kardashian o Cristiano Ronaldo, debemos tratar a los demás como tal, desde dar los buenos días hasta tender la mano al más necesitado, porque la humildad y el sacrificio es lo que nos hace grandes. Cuando dejemos de preocuparnos por lo efímero, lo vanidoso, seremos una sociedad mejor”, culminó.

Naiyerling Guerrero

Noticia al Día