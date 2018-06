José Guerra: ANC no está facultada para nombrar al presidente del BCV

junio 19, 2018 - 9:10 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, expuso este martes que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no tiene facultad para nombrar al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El parlamentario opositor cuestionó la designación por parte de la ANC de Calixto Ortega Sánchez como el nuevo presidente del BCV, luego que el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo propusiera en el cargo.

“Es una falta de respeto al país y una burla a Venezuela, una persona que no tiene en materia de banca central ningún tipo de referencia, de experiencia, y además de ello no se le conocen credenciales en el campo de la política monetaria. Yo eso no lo veo bien, tengo la impresión de que ese nombramiento es ilegal, porque la constituyente no está facultada para nombrar presidente del Banco Central, esa es una atribución de la Asamblea Nacional”, explicó Guerra.

El diputado indicó que la Asamblea Nacional evaluará la decisión y fijará posición. “No nos vamos a quedar callados ante este nombramiento”, dijo.

Noticia al Día / Unión Radio