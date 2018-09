Joel López: “Jueces, fiscales y notarios nos maltratan, los abogados nos sentimos como gestores”

junio 23, 2018 - 9:19 am

Cada 23 de junio desde 1972 en Venezuela se celebra el Día del Abogado por decreto presidencial del Dr. Rafael Caldera, tras solicitud de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que solicitó se reconozca en esa fecha para conmemorar el natalicio de Cristóbal Mendoza, hombre formado en el campo de las leyes y quien ocupó destacados cargos en nuestro país como el de Primer Presidente Constitucional de la República de Venezuela en 1811 y fiel compañero de luchas de El Libertador Simón Bolívar.

En Venezuela, el ejercicio de la abogacía se encuentra en una etapa convulsa, según representantes del gremio, ante la falta de estado de Derecho y la politización del sistema jurídico. En el marco de esta fecha, hoy conversamos con Joel Rafael López Palomar, quien con 32 años de edad y 10 de ejercicio, es uno de los jóvenes profesionales que pese a “no tener canas aún” aspira a ser ícono de la vanguardia del derecho penal venezolano.

“Ninguno en mi familia es abogado. Desde pequeño me gustaba ayudar a las personas a resolver sus conflictos, por mínimos que fueran.

El estudio de las leyes, la lectura, el análisis, me permitieron cultivarme y formarme, con el ánimo de servir a los intereses del derecho”, suelta de entrada Pérez, segundo de tres hermanos y graduado en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), en 2008.

Pérez recordó con admiración a Nelson Rincón Finol, profesor de la cátedra de Derecho Penal I y II en LUZ y tutor de su tesis de grado La extorsión como medio de intimidación en la Cárcel Nacional de Maracaibo. “El sistema de justicia está contaminado.

El derecho intrínseco ha sido contaminado por el tema político”, denuncia.

¿Qué recuerda de Nelson Rincón?

Su pedagogía. Esperaba siempre el contenido de sus materias. El hizo que me inclinara por la materia penal. Me pareció siempre muy inteligente, sagaz.

Hábleme de su interés por la lectura. ¿Qué autores lo marcaron?

El criminólogo argentino Raúl Eugenio Zaffaroni. Siempre lo tenía como autor de cabecera. Recuerdo que coleccionaba notas de prensa de los casos y trataba de remitirme a sus enfoques. En uno de sus libros, “El enemigo en el derecho penal”, aborda las contradicciones entre la doctrina penal y la teoría política del estado constitucional, al poner bajo la lupa el Estado de Derecho y el del policía, en relación con el trato punitivo a las personas detenidas. Ese libro recomiendo leerlo a todo abogado penal.

¿Pero, Zaffaroni no fue un juez vinculado con denuncias por supuestos casos de desapariciones forzosas en la dictadura de Videla?

Es algo complejo. Zaffaroni siempre ha sido polémico o mejor dicho, su nombre suele estar envuelto en polémicas, pero la verdad es que sus libros son imprescindibles para conocer el contexto de la materia penal en Latinoamérica. No soy quien para juzgarlo como ser humano. Ahora, como criminólogo, es un adelantado. Hace poco fue juez de la Corte Suprema en Argentina y acaba de asumir, según leí, la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal regional que juzga a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Usted me dirá…

El abogado tiene perfume de ser un hombre o mujer, codicioso, malo. ¿Eso a qué cree se debe?

Hace poco un colega francés decía que los abogados tenemos que asumir que somos la profesión más odiada de la historia y que lo seguiremos siendo durante años. Si te pones a ver la figura del abogado suele estar vinculada con la arrogancia, el narcisismo y la corrupción, y es un estigma que no me pesa porque cada quien es responsable de sus actos, y lo he compartido con algunos colegas, el ejercicio se ha desvirtuado y es una crítica que hay que hacer. El sistema judicial venezolano, más que en el resto de América Latina y el Mundo, nos moldea como plastilina a su conveniencia y nos convierte en sujetos pasivos del padrinazgo. Eso no me gusta para nada y creo que tenemos que trabajar en eso.

¿A qué se refiere? Me contextualiza…

Para ganar un caso en Venezuela parece que se necesita un padrino. Una cosa es el deber ser y otra lo que es. Se supone que un abogado penalista debe en la mayoría de los casos y con base en elementos, demostrar la no participación o no conducta delictual de una persona para conseguir una sentencia absolutoria. A veces parece que valen más los contactos que las normas y la Constitución.

¿Ha sido víctima de estos padrinazgos políticos?

Yo me formé para hacer bien mi trabajo. Cuando asumo un caso es porque siento que tengo los elementos para ganarlo y si no lo siento así trabajo con pericia para lograrlo. Y, verdaderamente es frustrante que con elementos de convicción sólidos un juez de juicio desestimé argumentos jurídicos bien infundados por intereses y cuestiones que atentan contra la pulcritud del sistema. Hace poco defendí a un empresario de una estafa por 100.000 dólares y representé a la víctima. Con elementos de convicción, pruebas técnicas y elementos determinantes para su condena, tuve que ver como lo absolvían. Este tipo de cosas tienen que terminarse.

Pero seamos sinceros, nos habla de un monstruo enorme…

Uno se prepara para el ejercicio de una ciencia política y la realidad es que el derecho intrínseco ha sido contaminado por el tema político. Sí, es un monstruo, pero hay que tratar de reducirlo y acabarlo, sino no salimos del foso. Somos casi que el último eslabón de una cadena basada en las intrigas y el dinero mal habido. Hay abogados que nos sentimos como gestores. A veces tenemos que participar en escenarios de gestoría. Si no conoces a tal o cual juez, te trancan el juego. Te obligan a buscar al jefe de los jefes.

De este tema poco se dice en el gremio.

Porque lamentablemente el Colegio de Abogados del Zulia y del resto del país se ha vuelto un ente estéril, un cascarón vacío que no representa nuestros intereses. Su labor debe centrarse en velar porque se acabe la discriminación y la vejación para con los abogados en vez de estar pendientes de que paguemos en los registros para tomar el dinero que aportamos y meterle ese dinero a fiestas, tascas y actividades ajenas a nuestros problemas. Las cosas hay que decirlas como son. A nosotros nos vejan los jueces, fiscales, registradores, notarios y otros funcionarios del sistema judicial venezolano.

Quienes más sufren esas vejaciones son los recién graduados. El Colegio tiene conocimiento de esto, pero prefiere cerrar los ojos y no abogar por nosotros. El abogado venezolano no la tiene fácil. Hay muchos elementos que enturbian el ejercicio. Otro de los factores a los que nos enfrentamos es el profiscalismo.

Concretamente, ¿a qué se refiere?

A que en el actual sistema judicial los jueces de la República son profiscales y alcahuetean sin mirar atrás todas las solicitudes del Ministerio Público. Eso es algo consabido, el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, llamaba a la reflexión a los jueces, les decía que no deben ser intimidados por los antojos de los fiscales.

¿Usted fue abogado de casos relevantes mediáticamente en Maracaibo, uno de ellos el “Doble crimen del restaurant Sicilia”, en el que asesinaron a Hugo Morales y a su novia Karen Blanco, en junio de 2011?

Sí, como penalista he tenido casos de gran conmoción pública y he representado a sujetos activos de los hechos, personas vinculadas con crímenes. En ese caso, por ejemplo, condenaron a personas que no tenían nada qué ver.

¿Es moralmente le parece que está bien?

¿Qué?

¿Representar a personas que vinculan con asesinatos?

Es un derecho inherente del ser humano el derecho a la defensa. Eso está clarito en el artículo 49 de nuestra Constitución, el derecho a la defensa. Nosotros nos dedicamos a la defensa técnica privada. También representamos a víctimas de la mano con el Ministerio Público. No hacemos nada que esté al margen de la Constitución. Debes recordar que entre los egipcios, caldeos, asirios, fenicios y hebreos, a quienes estudiamos como los pueblos antiguos, los sabios, oradores, teólogos y filósofos, asumieron la tarea de aconsejar al pueblo y, en ocasiones, la defensa del pueblo; o la representación verbal de los intereses públicos y privados ante la administración judicial. Eso un derecho establecido históricamente. No es nuevo y mucho menos es un pecado.

¿Tiene algún mensaje final para quienes estudian derecho o recién comienzan en esta profesión?

Yo invito a los estudiantes del derecho a y los abogados jóvenes a luchar por cambiar las estructuras tóxicas que envilecen el sistema y lo contaminan. Los llamo a no participar ni ser coparticipes de prácticas amañadas en tribunales, registros o notarías. Es momento de cambiar el paradigma de la no justicia en nuestro sistema.

Noticia al Día