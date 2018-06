junio 19, 2018 - 11:56 am

Calidad de vida es un derecho del ser humano. Jesús Arnaud, de 81 años, comenzó a sentir molestias y a presentar síntomas en diciembre de 2017. El pasado mayo, luego de varios diagnósticos fallidos, la enfermedad que padece recibió un nombre: Adenocarcinoma de próstata metastásico a hueso.

Por el avance del cáncer, su edad y estado general, en el oncólogo Belisario Berrueta eligió, luego de exhaustivos estudios y cuatro hospitalizaciones, se decidió no aplicar quimioterapia, ni otros tratamientos antineoplásicos, sino buscar a toda costa proveerle a Jesús una vida apacible y sin dolor. Para ello, requiere ingerir un tratamiento que consta de cinco medicamentos que su familia no ha podido adquirir porque no están disponibles en el mercado. Por esa razón, solicitan ayuda a quienes tengan la posibilidad de conseguir los fármacos, ya sea vendidos o donados.

Los medicamentos son Goserelin en ampolla 10,8 mg, Bicalutamida en tableta 50 mg, Ácido zoledrónico o Zometa en ampollas 4 mg, Metadona en tabletas 10 mg y Oxicodona en tabletas 10 mg.

Quienes deseen y puedan colaborar, pueden comunicarse con Cialina Arnaud al 0414-676.9858 ó con Daana Arnaud al 0414-675.1642.

