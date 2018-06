James Marsden se une al reparto de Once Upon a Time in Hollywood

junio 11, 2018 - 4:31 pm

Todo está casi listo para que la nueva obra cinematográfica de Quentin Tarantino llegue a la gran pantalla. Once Upon a Time in Hollywood, sigue agrandando su reparto, recientemente el ganador del Óscar Al Pacino se unió al proyecto y ahora un nuevo colega se le suma.

El nuevo proyecto de Sony Pictures que se estrenará el próximo 9 de agosto de 2019 acaba de fichar al actor de Westworld James Marsden y a la pequeña Julia Butters (American Housewife), aunque se desconoce qué papeles interpretarán.

Como recuerda Variety, el filme, ambientado a finales de los 60 en Los Ángeles (EE.UU) durante los asesinatos de Charles Manson, también contará con Damian Lewis (Homeland) como Steve McQueen, Emile Hirsch como el peluquero Jay Sebring y Dakota Fanning como Lynette ‘Squeaky’ Fromme, uno de los miembros de la Familia Manson. El drama, escrito y dirigido por Quentin Tarantino, está protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Burt Reynolds.

DiCaprio hace en la historia de Rick Dalton, antigua estrella del ‘western’ televisivo que, en compañía de su doble de escenas de acción Cliff Booth (Pitt), aguanta a duras penas en un Hollywood que ninguno de ellos reconoce. Pero Dalton tiene una vecina muy, muy famosa: la actriz Sharon Tate (Robbie). La fecha de estreno no está elegida al azar, pues marca el 50 aniversario de los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca un día después del de Tate, mujer del director de cine Roman Polanski.

