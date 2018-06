¿Jadoer Fuentes Chinchilla, se fugó o lo dejaron ir?

junio 20, 2018 - 11:53 am

El caso de la niña Yisleidy González, asesinada y quemada, sigue dando de qué hablar en la opinión pública, y es que al parecer las labores de búsqueda han sido un total fracaso, ya que no se conoce el paradero de Jadoer Fuentes Chinchilla, alias “El Peluche”, responsable del terrible suceso.

El polémico caso ha causado muchas opiniones. La sociedad clama por ver pagar a todos los implicados en el horrendo crimen. Usuarios de las diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, y medios de comunicación, comentan que efectivos del CICPC en conjunto con el encargado del caso dejaron escapar a “El Peluche”.

Por su parte, Maritza Rodríguez opinó en redes que al asesino lo dejaron escapar, pues se presume que hay mucho dinero de por medio, así como manejo de fuertes influencias que atestiguan poner una nube de humo y hacer que el caso quede impune, protegiendo el paradero del delincuente.

Los habitantes del sector no quieren ni pasar por el frente de la “Ferretería del terror”, y es que el vil asesinato ha puesto en pánico y en alerta a toda la ciudad marabina. Madres se sienten abrumadas por lo que pueda suceder ya que el autor intelectual sigue suelto. Al respecto, unaresidente de los alrededores del negocio del homicida, ubicado en la Circunvalación 3, expresó: “No podemos dejar que esto quede así, yo estoy traumatizada, ya no puedo dormir bien, cuando se va la luz en la noche no dejo ni asomarse en la ventana a mis hijas. Pido a las autoridades que aceleren las labores de búsqueda porque lo que le pasó a esa niñita es imperdonable”.

Otros vecinos aseguran que la familia del convicto está informada del paradero y que lo están escondiendo. “Pa’ mí hay muchos reales de por medio porque no he visto más noticias del caso, ya tienen varios días y nada de nada, yo sigo pidiendo que lo quemen y que le corten el miembro, que se muera, ratas como esas no deben vivir”, comentoó una persona, quién prefirió no identificarse por motivos de seguridad.

Noticia al Día