Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia

junio 17, 2018 - 9:50 pm

El abogado de 41 años Iván Duque, abanderado del partido Centro Democrático, fue electo este domingo como presidente de Colombia. Hasta el momento se estima que más de 10 millones de colombianos votaron a su favor, por encima de los 8 millones que sufragaron por su contendor, el candidato de izquierda Gustavo Petro.

En un duelo determinante para los pactos de paz que buscan acabar con medio siglo de guerra, Duque obtuvo el 53,97% de los apoyos contra el 41,81% con el 98,2% de los votos escrutados, según la autoridad electoral.

Duque señaló al momento de ejercer su derecho al voto que su intención como mandatario “es que Colombia pueda ser gobernada por una nueva generación(…)que quiere pasar las páginas de la corrupción, de la politiquería, que quiere cimentar la cultura de la legalidad donde se le diga al crimen que el que la hace la paga”.

Afirmó que su gobierno “quiere gobernar con todos y para todos, que quiere unir al país”.

Su fuerte es la economía. Tiene discurso de técnico y profesa un pensamiento moderno que hace énfasis en el apoyo a la empresa privada y a la competitividad. En el segundo semestre de 2017 publicó un libro sobre la Economía Naranja, en el que dejó clara su fe en las actividades que provienen del intelecto y la creatividad.

Iván Duque se describe así: “serio, conservador, familiar, comprometido, trabajador, amigable, curioso y recursivo”.

En la campaña presidencial, se presentó como abanderado de ese sector de la sociedad insatisfecho con el acuerdo de paz firmado con las FARC.

Para los analistas, su discurso es una versión moderada del usado por el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático en el que Duque ha hecho su corta carrera política, primero como senador en el periodo 2014-2018 y luego como candidato presidencial.

Cuenta con una base política sólida para un joven de 41 años a quien algunos han criticado por falta de experiencia, a pesar de que tiene una edad comparable a la de gobernantes actuales como Emmanuel Macron (Francia) y Justin Trudeau (Canadá), y a la que tuvieron, en su momento, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Petro reconoce triunfo de Duque

En su discurso en la noche del domingo, Gustavo Petro reconoció el triunfo de Duque, aunque dijo no sentirse derrotado.

“¿Cuál derrota? Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”, sentenció.

El candidato de la Colombia Humana aseguró que no permitirá que el electo presidente Iván Duque haga “trizas” el acuerdo de paz. “Hoy somos la oposición de ese gobierno”, agregó.

“No nos hemos preparado para ser oposición, nos hemos preparado para ser gobierno, pero un gobierno que no puede ser más de lo mismo, que no puede significar a la sociedad colombiana la continuidad de las cosas que siempre han ocurrido en Colombia (…) Colombia no puede continuar hundida dependiente del petróleo y del carbón, eso se acabó y no estamos de acuerdo que se le ponga trabas a la paz”, agregó Petro.

Anunció que volverá al Senado de la República, donde por ley podrá obtener una curul. “Volver al senado para dirigir un pueblo que debe mantener activo y movilizado”, enfatizó Petro. Su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, también podrá tener una curul en la Cámara de Representantes.

Revista Semana/ El Tiempo / Caracol/ El Espectador/ RCN