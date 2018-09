Islandia quiere demostrar que es más que una sorpresa

junio 14, 2018 - 10:40 am

Inicia el torneo deportivo más visto en todo el planeta y este sábado 16 de junio, a partir de las 9:00 AM, hora de Venezuela, el Estadio Spartak de la ciudad de Moscú recibirá un gran duelo entre dos representantes del grupo D: Argentina e Islandia, en las primeras jornadas del Mundial Rusia 2018.

Argentina quiere dejar atrás el discurso de que tiene una generación perdida de futbolistas luego de la salida prematura de Maradona en 1994. Islandia, por su parte, cuenta con una novel y modesta selección, pero quiere demostrar que es mucho más que carisma y que el resultado obtenido en la Eurocopa de 2016 no es pura casualidad. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, un empate entre estas dos selecciones no es visto como viable y que se produzca, se paga a +400.

A Islandia le fue muy bien en la Eurocopa

La selección de Islandia viene de recoger el resultado de la planificación y la inversión realizada por su federación local. En la Eurocopa del 2016 en Francia, Islandia llegó a la segunda fase superando a Portugal, que después sería la campeona de ese torneo y venciendo a Inglaterra. Solo cedió ante la subcampeona Francia en los octavos de final y dejó el Estadio Saint Denis de París bajo una ovación debido a su gran participación.

El principal destaque por Islandia es el atacante Gylfi Sigurdsson, quien juega en la Premier League inglesa y preocupó a todos los fanáticos islandeses después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda poco antes de la justa mundialista, sin embargo, afortunadamente para los nórdicos, Sigurdsson estará en el campo en este mundial y el director técnico de su equipo, Hallgrimsson, tendrá la oportunidad de hacer los cambios pertinentes para garantizar la integridad de su atacante estrella, tiene nombres importantes para lograrlo. Para los sitios de apuestas, es casi una misión imposible que Islandia logre vencer a Argentina en este partido del grupo D, por lo que una victoria nórdica en Moscú, se paga a +1000.

Argentina llega a Rusia con la necesidad imperiosa de manejar la frustración de llegar a tres finales seguidas y no haber podido concretar la victoria. Desde 1993, Argentina no se lleva un trofeo para casa, en aquella época logró el título en la Copa América. Los expertos en fútbol de todo el mundo, expresan que les parece injusto el hecho de que un gran ídolo del fútbol, como Lionel Messi, no tenga una medalla de oro y una copa del mundo con su selección.

Sin embargo, Argentina tiene nombres de peso en el fútbol europeo que pueden conseguir buenos resultados si logran compenetrarse y armar un esquema táctico que saque lo mejor de todos los jugadores. No obstante, las alarmas están sonando en la albiceleste luego de la derrota 1-6 frente a España en el amistoso disputado en el mes de marzo y su clasificación al mundial apenas en la última fecha de las eliminatorias. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, Argentina es la gran favorita para llevarse el triunfo en este juego sobre Islandia, y que lo logre se paga a -278.

Noticia al Día