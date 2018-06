Incidencia de la Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821 (Nirso Varela)

junio 24, 2018 - 5:07 am

INCIDENCIAS DE LA BATALLA DE CARABOBO, 24 DE JUNIO DE 1821

(Nirso Varela)

La guerra de independencia de Venezuela (1811-1823) es ante todo, un mal recuerdo. Una experiencia fallida que poco favoreció a las siguientes generaciones de venezolanos. Simón Bolívar lo expresó en su discurso ante el Congreso Admirable de Colombia el 24 de enero de 1830, donde presentó su renuncia a la presidencia de la república: “¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás”.

Después de la batalla de Carabobo el 24 de junio de1821, se instaló el 30 de agosto del mismo año el Congreso de Cúcuta que dio vida a la República de Colombia. Con ese hecho, las proezas de los padres fundadores que habían erigido la República de Venezuela en 1811, rodaron por el suelo. El territorio de la “antigua” Venezuela agregado a la unión gran colombiana, quedó devastado, su población diezmada y la economía en ruinas, tras 12 años de guerra continua. Y todavía debió transigir otra década más bajo el tormento de la utópica República de Colombia, para comenzar a construir su propia estructura republicana.

Pero la república constituida en 1830 resultó demasiado endeble al caudillismo, al militarismo, las dictaduras, las falsas democracias y en general, a las pugnas partidistas. Hoy, al conmemorarse 197 años de aquella épica y decisiva batalla y 188 años de haberse instaurado la república de 1830, Venezuela sufre una época de decadencia económica, política y moral como nunca antes la había sufrido. La dignidad tasada al precio de una dádiva, la conciencia manipulada, el hambre y la mendicidad, son los nuevos ultrajes que afronta su población, obligada sin remedio, a someterse, emigrar, o hundirse en la miseria.

La guerra de independencia en Venezuela fue de exterminio desde su comienzo hasta el final. Entre 1811 y 1814 ocurrió en Venezuela una catástrofe social. Todo comenzó con la ejecución de la Ley de Conquista por Domingo Monteverde después de su triunfo militar en 1812, y la violación de los tratados suscritos en la Capitulación de San Mateo. Miles de personas fueron pasadas por las armas o recluidas en las mazmorras de Puerto Cabello y La Guaira, hacinadas, sin luz solar ni comida.

La Guerra a Muerte, declarada por Simón Bolívar en Trujillo mediante Proclama del 15 de junio de 1813, se convirtió en una sangrienta campaña de exterminio sin límites para las crueldades. Venezolanos, españoles, canarios, indiferentes o culpables, pagaron con sus vidas su origen racial, o se vieron forzados a participar en la guerra y morir en los campos de batalla.

En 1814 mediante orden emitida por Bolívar, fueron llevados al último suplicio cerca de mil españoles y canarios inocentes, presos en Caracas y La Guaira. En el mismo año, la población civil padeció los peores horrores de la guerra, perpetrados por José Tomás Boves y los jefes realistas, en cada villa o ciudad donde entraran triunfantes. Degollaban, mutilaban y asesinaban a mansalva con métodos crueles. La emigración al Oriente ordenada y dirigida por Bolívar con intención de salvar la población de la barbarie, resultó ser un acto de suicidio en masa. Miles murieron en la diáspora.

Entre 1814 y 1816 la guerra de exterminio se decidió a favor de los realistas. La reconquista de Cartagena por Pablo Morillo en 1815 fue una verdadera masacre. Familias enteras murieron de hambre a consecuencia del bloqueo en las costas. Los margariteños también sufrieron una alta cuota de fallecidos en la liberación a sangre y fuego, de una parte de la isla de Margarita.

En 1816 le correspondió el turno a Bogotá. Cientos de prisioneros fusilados por Morillo, mientras la guerra se abría camino en Casanare y Apure, donde actuaban José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander y Rafael Urdaneta, después de la derrota de Bolívar y José Félix Rivas en el Oriente de Venezuela en 1814.

En 1817 los republicanos pudieron ocupar parte del territorio del Oriente venezolano viniendo de Haití y Trinidad y uniendo guerrillas desorganizadas. Fue así que después de la batalla de San Félix liderada por Manuel Piar, marcharon contra Guayana, sitiaron a Angostura la Vieja y causaron un genocidio terrible contra la población aborigen, para expulsar al realista Miguel de La Torre.

En 1818 en busca de nuevos triunfos, Bolívar decretó la Ley Marcial. Con ella, se oficializó la práctica de reclutamiento que venía ejerciéndose desde los inicios del conflicto, en el sentido que todos los varones entre 14 y 60 años, sin excepción, estaban obligados a alistarse en el ejército, so pena de ser ajusticiados bajo acusación de “traición a la patria.”

Ninguna madre podía ocultar a sus hijos, ninguna familia podía desconocer la orden de entregar a sus miembros aptos para la batalla. Ninguna autoridad podía desobedecer la disposición estricta de buscar y entregar los individuos para pelear, o pasarlos por las armas. Jóvenes de 14 y adultos de más 60 años, fueron obligados a ofrendar sus vidas por una causa desconocida. Los esclavos “libertos” por mandato de la misma Ley, ya en condición de hombres libres, eran obligados a formar parte de las fuerzas armadas, de lo contrario, serían fusilados.

En 1819 después de la travesía del Páramo de Pisba, hubo acciones bélicas en Pantano de Vargas y Ayacucho con la consiguiente libertad de Nueva Granada, pero el triunfo se manchó con la ejecución de 900 prisioneros españoles por orden de Francisco de Paula Santander.

En 1820 mientras ambos bandos consolidaban posiciones en los territorios ocupados, hubo un pacto de tregua firmado en Santa Ana de Trujillo por Bolívar y Morillo. Pero en 1821, al producirse el pronunciamiento de Maracaibo, se rompió el pacto de tregua, los republicanos ocuparon militarmente por primera vez a Coro y de allí los eventos marcharon hasta el campo de Carabobo, donde quedaron regados más de 3 mil cadáveres.

Hoy vivimos una guerra de autodestrucción, no en el frente de batalla como en Carabobo, sino desde las madrigueras y “catacumbas”; no entre valientes capitanes y soldados, sino entre políticos grises y mediocres. Una guerra anti histórica contra la moral, la virtud, la ética y contra la dignidad y calidad de vida del venezolano. Una guerra sin doctrinas de derecha ni de izquierda, ni bolivariana ni revolucionaria, ni socialista, ni cristiana, ni comunista, sino incitada por la ambición de poder y lucro de los actores involucrados.

Nirso Varela. Historiador.