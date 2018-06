¡Impresionante! Un niño israelí habla inglés sin haber estudiado idiomas

junio 9, 2018 - 9:55 am

A medida que cumplimos años, aprender nuevos idiomas nos va resultando cada vez un poco más difícil. Hay quien opina que lo mejor es estudiar lenguas cuando somos niños, adquiriendo herramientas que serán de gran utilidad en la etapa adulta. Lo insólito es que un niño empiece a hablar en un idioma distinto al materno por su cuenta, aparentemente sin haber estado nunca expuesto a él. Esto es lo que sucede con O’Neal Mahmoud, un niño israelí de 3 años que ha empezado a hablar inglés de forma absolutamente inexplicable.

Al menos esto es lo que aseguran sus padres, según leemos en el blog The Times Of Israel. O’Neal debe su nombre a Shaquille O’Neal, la estrella del baloncesto que marcó toda una época en la NBA. Nació en el seno de una familia drusa, minoría religiosa que emplea el árabe como idioma habitual. De hecho, es el único que dominan sus progenitores, el que han usado para dirigirse a él desde siempre. No es, sin embargo, el que ha escogido el niño para sus primeras palabras.

Como muchos otros pequeños, O’Neal no pronunció palabra alguna hasta más o menos los dos años. Y como otros tantos, sus sonidos eran inicialmente difíciles de entender, algo a lo que nadie dio demasiada importancia. La sorpresa llegó cuando el chaval fue articulando con mayor claridad, aunque en su casa continuaban sin comprenderle. Fue la enfermera del pueblo la que se dio cuenta de que estaba hablando inglés al recibir la consulta de sus padres, preocupados por los problemas de su hijo para comunicarse.

Los expertos consideran que O’Neal se desenvuelve en inglés como cualquier niño británico o estadounidense de su edad. Sin embargo, apenas maneja vocabulario en la única lengua conocida por las personas que le rodean, el árabe. Lo cierto es que no vive en un lugar en el que el aprendizaje de idiomas extranjeros sea muy accesible. Su familia reside en Majdal Shams, un pequeño pueblo situado en los Altos del Golán, territorio sirio controlado por Israel desde hace más de medio siglo.

El chaval ha multiplicado su fama a escala internacional tras protagonizar un reportaje televisivo. Durante el mismo es examinado por psicólogos, pedagogos, médicos y profesionales de otras ramas. Nadie puede ofrecer una explicación concluyente a su forma de hablar. Existen casos documentados de xenoglosia, fenómeno que provoca que una persona recuerde súbitamente un lenguaje aprendido y olvidado años atrás; pero es obvio que no es lo que le ha ocurrido a O’Neal. En la red ya hay muchos que buscan luz en lo sobrenatural, llegando a plantear que podría tratarse de una reminiscencia de una vida anterior.

