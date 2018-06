Hugo Figueroa Brett: Yo no soy un personaje, yo soy un genio y se lo debo a mi padre

junio 30, 2018 - 6:30 pm

Muchos amigos y conocidos del poeta, escritor y pintor venezolano, Hugo Figueroa Brett, lo describen como un ser de carácter fuerte, difícil de tratar por su manera peculiar y distinta de ver la vida desde otras perspectivas a través del color, los trazos, las pinturas y el arte.

Sin embargo, desde la inauguración de la exposición de pintura Bordes de Añil, que se realizó este sábado en los espacios de la Galería de Arte Paradiso, al norte de Maracaibo, Figueroa Brett, se dejó ver en su zona de confort, con un traje blanco, con las manos manchadas de pintura seca, sonriente, amable y jocoso sin dejar atrás alguna frase en particular que dejó a más de uno sorprendido por su forma directa y ruda de emitir alguna palabra o juicio de valor. “Yo no soy un personaje, yo soy un genio (…) lo que soy hoy se lo debo a mi padre Natividad Figueroa”, afirmó con lágrimas en los ojos.

Relató que a pesar de estar hospitalizado por una semana no dejó de trabajar para que la exposición pudiera llevarse a cabo. Trabajó junto a sus hijos en el montaje de los paneles de papel, diseño y composición de un catálogo de muestras para que el público disfrute de 60 pinturas entre cuadros pequeños, medianos y grandes en donde deja ver en cada lienzo sus trazos a través de la diversidad de colores.

“A mí no me detiene un quebranto yo tengo que trabajar creando, escribiendo y pintando”, afirmó Figueroa. Cabe recordar que el señor, Hugo Figueroa Brett, estuvo hace una semana hospitalizado por algunos inconvenientes en su salud, y para animarse y no dejar de crear y plasmar ideas pinto 12 cuadros pequeños en la habitación de la clínica para amenizar esos días junto a la familia.

Por su parte, Antonín Neptali, hijo del gran maestro, también incursionó en el mundo de las artes plásticas desde hace algunos años “para darle continuidad al legado artístico de la familia” ya que desde muy pequeño sus hermanos y él estuvieron rodeados de pinturas, de artistas y escritores.

Definió a su padre como un ser distinto al resto de las personas, que se caracteriza “por su fuerza, perseverancia, un ser ingenioso, increíble e impresionante (…) luego que lo conocen saben que es un tipo genial, buen amigo, un buen padre”, aseguró Antonín dejando ver entre emociones el amor y orgullo que siente hacia progenitor.

Explicó que a partir de este sábado se habilitó el espacio de la Galería de Arte Paradiso, para dar dio inicio a diferentes actividades de exposición que tendrán un itinerario mensual para que los artistas de todas la ciudad den a conocer sus obras.

A las personas que incursionan en el mundo de las artes, Antonín les aconsejó a atreverse a ser distintos, a romper las barreras de lo cotidiano de la sociedad con prejuicios, de lo imaginable, que “entiendan que pintar es una manera de vivir, tan decente como cualquier otro oficio, comprometedor, profundo y serio como cualquier otra profesión.

Entre tantos admiradores y aficionados que visitaron la galería de artes, se encontraba Gustavo Bauer, un reconocido fotógrafo de la ciudad, acompañado de su familia, quien destacó que “Hugo nos tiene acostumbrado a este tipo de trabajos fuertes y llenos de vida que engrandecen la ciudad (…) Hugo es una escuela para los jóvenes artistas y deja su permanencia plasmada y que transcenderá por ser constante en su trabajo”.

Francys Medrano

Fotos: José López

Noticia al Día