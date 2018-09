Hoy nueve años de su muerte: Michael Jackson, siempre recordado

junio 25, 2018 - 3:53 pm

Michael Jackson, fue el puntapié inicial de una carrera meteórica y siempre ascendente. Al lado de cuatro de sus hermanos (Jackie, Tito, Jermaine y Marlon) Michael siempre se destacó, siempre supo ser el mejor. Con los años se convirtió naturalmente en solista y en 1982, con Thriller, demostró ser un distinto. El éxito, los récords en ventas, los videoclips que nadie jamás había imaginado hacer ni ver, las excentricidades, el cambio de su color de piel, de negro a blanco (¿vitiligo o tratamiento estético?), su rancho Neverland con parque de diversiones incluido que terminó vendiendo en 2009. Todo llegó junto y se adueñó de su metro setenta y cinco, cada vez más consumido hasta hacerlo desaparecer.

A los seis años comenzó a cantar y a los doce ya no podía ir a ningún lado sin ser perseguido por un ejército de fanáticos que se multiplicaba disco tras disco, show tras show. Tanta gente allá afuera, y tanta soledad en su corazón. A pesar de su familia numerosa, Michael siempre sostuvo que sentía un gran vacío en su interior.

Esta gran estrella, siempre recordada, había nacido un 29 de agosto enGary, Indiana, y murió a los 50 años buscando resurgir de las cenizas. Hoy, nueve años después, su familia no parece tener paz. Mientras su padre Joe Jackson se debate entre la vida y la muerte, a los 89 años y víctima de cáncer, el resto del clan se pelea con la cadena ABC y Disney, su empresa matriz. No es que los ofenda nada de lo que cuentan (que no es más que lo se ha podido ir sabiendo a lo largo de estos años) sino que acusan a la compañía de TV de usar canciones, videos y películas de Michael.

El documental de ABC, The Last Days of Michael Jackson (Los últimos días de Michael Jackson), emitido el pasado 24 de mayo, utilizaría de manera ilegal partes de sus canciones más conocidas tales como “Billie Jean”, “Black or White” y “Bad”. La familia habla de “propiedad intelectual” y derechos, pero la cadena asegura estar en regla. Los mismos Jackson son quienes también acusaron a AEG de haber ejercido la presión sobre el artista que terminó por matarlo. Pero, ¿dónde estaban ellos cuando Michael era un niño que sólo quería jugar en el parque?

Muchos son los capítulos que aún se encuentran en debate a pesar de estos nueve años, pero lo que, de seguro sigue vivo en la sangre y el corazón de todos su fanáticos, es el recuerdo de este príncipe que siempre será recordado por su autentisísmo en el mundo de la fama.

Agencia/Noticia al día