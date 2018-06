Histórico: Trump y Kim Jong-Un, frente a frente

junio 11, 2018 - 10:00 pm

Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte sostuvieron su histórico encuentro en Singapur. El apretón de manos inicial tuvo lugar en un patio del hotel de estilo colonial británico, donde se colocaron banderas de ambas naciones.

La reunión tuvo por finalidad abordar la posible desnuclearización de Pyongyang, siendo la primera entre mandatarios de ambos países tras casi 70 años de confrontación a raíz de la Guerra de Corea (1950-1953), y 25 de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.

La reunión de los líderes fue a solas y tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente; luego sostuvieron un encuentro de trabajo con sus respectivas delegaciones.

Kim señaló que Corea del Norte y EEUU tuvieron que superar obstáculos para poder celebrar la cumbre; entre tanto Trump auguró una “relación fantástica”, sonriendo junto a su par norcoreano, ante la prensa de todo el mundo.

El encuentro entre ambos mandatarios, en el hotel Capella de la turística isla de Sentosa, en Singapur, generó grandes expectativas tras reiterados desencuentros, insultos y tensas negociaciones.

President @realDonaldTrump: “We will have a terrific relationship, I have no doubt.” #TrumpKimSummit https://t.co/uFx8uCnPoB pic.twitter.com/rKuevN6anJ

— Fox News (@FoxNews) 12 de junio de 2018