Hace 172 años se jugó el primer partido de béisbol en los Estados Unidos

junio 19, 2018 - 6:00 am

Un 19 de Junio de 1846 en Nueva Jersey (Estados Unidos) se juega el primer partido de béisbol.

El béisbol (del inglés: baseball), también llamado pelota base, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de nueve jugadores cada uno.

El béisbol es popular en América y algunos países de Europa

Es considerada la pelota uno de los deportes más populares en Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur,Cuba, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón,México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico,República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela. Los países considerados potencias de este deporte se encuentran concentrados en América (Norte, Central, Caribe) y en Asia, siendo los continentes europeo y africano los más rezagados. Sin embargo, Europa cuenta con dos buenos exponentes (Holanda e Italia); y en África solo cabe destacar a la selección de Sudáfrica, que cuenta con algunos buenos talentos.

El primer club organizado de pelota fue formado en 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad de New York, encabezado por Alexander Cartwright, que llamó a su club New York Knickerbockers Base Ball Club. Los Knickerbockers desarrollaron un conjunto de veinte reglas, publicadas por primera vez en1845, que se convirtieron en la base del béisbol moderno. El 19 de junio de 1846, los Knickerbockers jugaron el que está considerado como el primer partido oficial de béisbol moderno al enfrentarse a otro equipo organizado de béisbol llamado New York Club, en lo que es ahora Hoboken (Nueva Jersey).

