Grupo D: Argentina y Croacia parten como favoritas, Islandia debuta y Nigeria inquieta

Con la ‘albiceleste’ como principal candidato a clasificar como líder, el Grupo D arrancará sus partidos el 16 de junio. Croacia también suma méritos para ser favorita, pero Nigeria se perfila como el rival incómodo. Islandia, desconocida en una Copa del Mundo, tratará de imitar su actuación de la Eurocopa 2016.

Curiosamente, Argentina se enfrentará a Nigeria por quinto ocasión en un Mundial y por tercera oportunidad consecutiva. En el último duelo, los suramericanos debieron exigirse para vencer 3-2 a las Súper Águilas. Frente a Croacia, el equipo de Sampaoli ya se midió en Francia 1998, obteniendo el triunfo de 1-0.

Lionel Messi estará una vez más a la cabeza de su selección, que desea romper la maldición de no poder obtener un título internacional. En Brasil 2014 cayeron 1-0 en la final frente a Alemania. Con algunas dudas en defensa y mediocampo, pero con un ataque siempre letal, Argentina es candidata a conquistar un tercera Copa del Mundo.

Croacia participa con un equipo interesante. Figuras como Modric, Kovacic, Rakitic y Mandzukic dirán presente para guiar a los helvéticos, que en Francia 98 finalizaron en un histórico tercer lugar. Nunca se han enfrentado a Nigeria y contra Islandia han coincidido por eliminatorias mundialistas. Los nórdicos vencieron 1-0 en el último duelo disputado el 11 de junio de 2017.

Nigeria llega como el rival incómodo. Los africanos van a su tercer Mundial y en la anterior edición clasificaron a los octavos de final. Ahmed Musa y Victor Moses son los jugadores más sobresalientes de la selección.

Islandia es el primer debutante (junto a Panamá). Con un récord Guinness sobre los hombres, el combinado europeo busca trascender en los tres partidos más importantes de su historia. Con 330 mil habitantes, es el país con menor población que asiste a un Mundial.

Calendario Grupo D

16 de junio

Argentina vs Islandia | 9:00 AM

Croacia vs Nigeria | 3:00 PM

21 de junio

Argentina vs Croacia | 2:00 PM

22 de junio

Nigeria vs Islandia | 11:00 AM

26 de junio

Islandia vs Croacia | 2:00 PM

Nigeria vs Argentina | 2:00 PM

Favoritos: Argentina y Croacia

