junio 8, 2018 - 9:00 am

La acción del Grupo C iniciará el 16 de junio. Francia, Australia, Perú y Dinamarca batallarán por los dos cupos para acceder a la siguiente fase. En los papeles sobre la mesa, los galos parten como favoritos, pero la selección danesa ha crecido en su juego y Perú resucitó sus aspiraciones con la presencia del delantero Paolo Guerrero.

El combinado ‘inca’ sostiene marca de un triunfo y una derrota frente a sus rivales europeos. Ya se enfrentó a Francia en un amistoso disputado en 1982, donde venció 1-0. Pero en 1997 cayó 2-1 contra Dinamarca. Nunca se ha medido ante los oceánicos, con los que cerrarán la llave del Mundial.

La vuelta de Paolo Guerrero le ha añadido un “plus” anímico al cuadro suramericano que, tras muchos años sin participar en una Copa del Mundo, espera ofrecer un papel que trascienda de la fase de grupos.

Francia y Dinamarca sí son dos viejos conocidos. Han disputado varios amistosos y se han encontrado en tres Eurocopas y dos Mundiales. En el certamen de 1998, la selección del gallo se impuso 2-1, pero en Corea-Japón 2002, los daneses cobraron revancha y lograron la victoria por 2-0.

Cristian Eriksen es la principal figura para Dinamarca, mientras que Francia mantiene un equipo con estrellas de mayor renombre como Paul Pogba, Samuel Umtiti, Raphael Varane, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud y Antoine Griezmann. La nómina le permite ser el principal favorito.

Australia maneja un perfil más discreto. Iniciarán el Mundial contra Francia, rival con el que perdieron 6-0 en el último amistoso jugado en 2013. El 1 de junio de 2001 chocaron en la Copa Confederaciones, donde el cuadro oceánico se impuso 1-0. Frente a Dinamarca se ha citado en tres amistosos, ganando uno (1-0 en 2010) y perdiendo los otros dos. Nunca se ha enfrentado a Perú.

Calendario del Grupo C

16 de junio

Francia vs Australia | 6:00 AM

Perú vs Dinamarca | 2:00 PM

21 de junio

Dinamarca vs Australia | 8:00 AM

Francia vs Perú | 11:00 AM

26 de junio

Australia vs Perú | 10:00 AM

Dinamarca vs Francia | 10:00 AM

Favoritos: Francia y Perú

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día