Florido reitera que recursos para venezolanos en las fronteras van a ONG

junio 13, 2018 - 4:16 pm

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional, reiteró que todos los recursos recibidos de parte de los Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) son “para los venezolanos que se encuentran en las fronteras, y en varios países en refugios”.

Destacó que básicamente “van al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a ONG y a organizaciones con experiencia en esta materia”.

“Sería muy ingenuo pensar que países tan importantes, que tienen controles, donde hay seriedad, donde tiene que haber transparencia; le van a otorgar fondos a una comisión de un parlamento“, dijo Florido luego de las acusaciones en su contra sobre la desviación de fondos para la diáspora venezolana.

Aseguró que los venezolanos no están siendo atendidos porque “80% de los consulados en el mundo están absolutamente destruidosporque la gente porque no ha recibido sueldos (…) entonces no hay atención”, asevero el diputado en una entrevista radial.

Asimismo el dirigente político insistió en su petición para que “flexibilicen la duración de los pasaportes venezolanos aún estos vencidos por la incapacidad del gobierno”.

Globovisión