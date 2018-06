Fernando Carrillo asegura que será el Presidente de Venezuela

En una de sus intervenciones en redes sociales el también cantante de 52 años contestaba a un mensaje que había escrito Bill Gates con motivo del Día del Padre y le aseguraba que algún día sería el presidente de su país. “Por favor recuerde mi nombre, Fernando, yo seré el presidente de Venezuela”, escribió.

Una afirmación que ha dejado a todo el mundo sin palabras. Antes de soltar la bomba sobre sus aspiraciones, daba las gracias al magnate de Microsoft por su cariñoso mensaje a todos los padres. “Maravilloso mensaje Señor Gates segundo, gracias por su increíble influencia sobre nosotros”, comienza. “Mucho amor y bendiciones para usted y su bella familia”, acaba.

Tales palabras no han pasado desapercibidas para nadie, tanto que ya han comenzado a dar su opinión al respecto. Y no precisamente positiva hacia el artista. “Con tener una plaga como Maduro de presidente es más que suficiente. No necesitamos dos. Qué desubicado este tipo, vale”, “Otro loco, ¿lo llamaron o vino solo?”, “Efectos de consumir drogas vencidas”, dicen algunos de los usuarios de Instagram.

Por el momento, el protagonista de Abigail no ha dicho nada al respecto. Su último mensaje en redes va dedicado a su hijo, al que según indica ha renunciado ante la lucha campal con la que fuera su pareja, Margiolis Ramos. “Feliz de ser tu padre mi hermoso hijo. Muchos más años para celebrar y creer juntos. Siempre estaré aquí para ti. Besos y todo mi amor”, ha escrito en este día tan especial junto a una foto en la que ambos lucen de lo más sonrientes.