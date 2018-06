junio 22, 2018 - 12:12 pm

A lo largo de los años cuando la adrenalina se hace espectadora, los gemidos se convierten en un soundtrack, el deseo desborda con cada toque miradas que se entienden, la ropa comienza a estorbar, la luz está de más, llega el momento del encuentro, del sudor como invitado, simplemente del apareo de los cuerpos, como si fuesen animales.

Satisfacer a una pareja ha llevado a personas a hacer volar imparablemente su imaginación. No hay motivos para quedarse en el mismo lugar. Es hora de avanzar. Crear un ambiente distinto al habitual en el que la libertad está de fondo, usar elementos para adornar cada extremidad y explorar zonas, que para muchos son prohibidas pero disfrutadas indómitamente por otros, trajo a la palestra en las últimas décadas la práctica habitual del sexo anal.

Pese a que este tema solo se les atribuía a los hombres que buscaban recibir placer a través de la compañía de otra rudeza masculina, las mujeres se apropiaron sin ningún prejuicio de este tipo de encuentros y hoy aseguran que disfrutan más al entregarse así… de espaldas.

“Quien me lo propuso fue mi marido. Al principio todo el tiempo dije que no, no y no, pero luego para poder complacerlo, intenté. Fue doloroso. No sabía que lo iba a disfrutar tanto, los no, los cambie por un sí, sí y sí”, revela Katty Ordoñez.

Algunos hombres lucen sonrientes y se regocijan de felicidad, debido a que ya no tienen que proponer este encuentro sexual sino estar atentos ante cualquier sumisa insinuación.

“Últimamente las mujeres les gusta más por detrás, dicen que sienten un placer extraño. Primero eran temerosas, ahora ellas son las que los buscan”, dijo Juan Prieto.

Hay quienes le han sacado provecho del acto, aseguran que el mismo genera mucho más placer, en el caso de los hombres quienes terminan con su pene más prensado, más tendido y más erecto, debido a las características de esa zona genital, mientras que algunas mujeres aplauden las acrobacias que el placer de esa práctica les genera.

“Si me gusta, no tengo tabú con eso y mi mujer mucho menos, a ella le terminó gustando de más. A muchas les duele, pero dicen que lo ven como un buen ejercicio”, Rafael Pérez.

“Besar, dilatar y disfrutar”

La práctica del sexo anal no suele ser tan fácil pero tampoco tan compleja como se ve o se habla. Hay razones por las que algunas personas manifiestan rechazo, por un lado se encuentra el temor de las mujeres al dolor que dicha práctica pueda ocasionarles. Un dolor que es auténtico, nada imaginario, que se debe a la intensa contractura que refleja del ano cuando algo intenta abrirlo abruptamente.

“Es sabroso pero doloroso, me gusta mucho practicarlo pero con su debido procedimiento, se requiere de mucho porque no es tan fácil. Solo hay que besar, dilatar y disfrutar”, confesó entre picardía Marian Herrera.

La higiene es otro punto de rechazo, y es que debido a las funciones fisiológicas de esa zona tanto hombres como mujeres ven dificultoso el proceso del coito anal.

“Todo depende, si al hombre le gusta y a la mujer no, pues puede toca salir a la calle a buscar lo que falta en casa”, indicó Gustavo Vera.

Anilingus, el mejor estimulante

Los especialistas en salud han escudriñado ampliamente sobre los posibles efectos del coito anal avalando que con la higiene pertinente y el cuidado necesario se pueden obtener buenos resultados a la hora de aventurar, pero también advierten de los riesgos que esto trae consigo.

“El sexo anal puede generar un daño orgánico como fisuras, dolor, sangrado y abscesos. Asimismo los problemas de hemorroides que puedan ocasionarlas o empeorarlas, causando mayor dolor en quien la presenta, pero mientras se práctica va mejorando este tipo de síntomas y luego de incomodidad, sobre todo por los esfínteres anales, se pasa a la adaptación hasta llegar al placer”, indica el médico Wilfredo Suarez.

Suarez agrega se debe tener ciertas medidas para practicarlas, como buena dilatación, estimulación y lubricantes, técnicas que se deben aplicar y así minimizar el dolor.

“El aseo rectal debe ser importante porque puede generar infecciones urinarias en el receptor, deben realzarse antes de la relación. Siempre es recomendable el uso del preservativo por más que haya algún lavado rectal. Hay que tener cuidado con el anilingus, que es un gran estimulante pero que en las últimas fechas su práctica ha hecho más recurrente el caso de hepatitis A y de amibiasis, por la entrada de la lengua dentro del conducto anal, debido a que pesar de la limpieza siempre habrá riesgos de contaminación”, finalizó Suarez.

¿Aberración sexual?

“No me parece, no me gusta, me parece repugnante. Si tú sigues a Dios no puedes hacer esas cosas. Solo que al morboso le gusta. Si me lo llegan a proponer digo que no”, criticó Yolis Marcano.

Algunos satanizan la práctica anal y se albergan directamente en la Biblia para asegurar que esta la prohíbe, a pesar que no argumentan cual libro o versículo de las Santas Escrituras lo impide.

“Sí claro lo que pasa es que hay implicaciones religiosas, pero lo sabroso es que es apretadito”, fustigó Randy Arguellos.

Para indagar más sobre el tema, el Nuevo Testamento expresa en el libro de Romanos, en el capítulo 1 del versículo 26 lo siguiente: “Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza”.

La interpretación que algunos le dan al versículo corresponde a la repetida frase de antaño en la que las parejas solo deben unirse para multiplicarse, y no para satisfacer pasiones, por lo que hay quienes se inhiben.

Sea cual sea su interés, lo importante es que tome en cuenta las recomendaciones aquí planteadas para que disfrute sanamente y así pueda amarrar al pudor y quitarte las cadenas a los deseos.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día