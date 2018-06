junio 24, 2018 - 6:30 pm

Comienza lo bueno: la tercera ronda en la fase de grupos del Mundial. Algunos ya con clasificados y otros sin nada definido. Este lunes se disputarán los dos duelos restantes del Grupo A, donde Uruguay y Rusia luchan por el primer puesto. También vuelve a la acción el Grupo B, que ya eliminó a Marruecos, pero mantiene tres aspirantes a octavos de final: España, Portugal e Irán.

Grupo A

El anfitrión Rusia destrozó a Arabia Saudita en el partido inaugural (5-0) y despachó a Egipto en el segundo (3-1). Ahora se medirá a un rival más competente: Uruguay, que ganó apenas por 1-0 a los mismos rivales. Pero ambos mantienen seis puntos, primera condición para avanzar líder de la llave.

El combinado soviético terminará en el primer lugar si gana o empata, ya que su diferencia de goles (+7) supera por amplio margen al de los suramericanos (+2). Uruguay solo finalizará en primera posición si consigue el triunfo.

Árabes y egiptos jugará su partido por el honor y se despedirán del Mundial.

Rusia vs Uruguay (10:00 AM)

Arabia Saudita vs Egipto (10:00 AM)

Grupo B

Aquí es donde la trama se complica. España y Portugal son líderes con cuatro unidades, Irán posee tres y Marruecos, con cero, está matemáticamente eliminado. Los papeles indican que ambas selecciones de Europa ganarán su duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo y se clasificarán a la siguiente ronda, sin embargo, las sorpresas ya no son una noticia inédita.

Si España y Portugal logran la victoria por mismo resultado, es decir 1-0 ó 2-0, se presentará un caso curioso: ambas deberán definir el liderato con la quinta condición: el ‘fair play’ por tarjetas acumuladas, ya que quedarían igualadas en puntos, diferencia de goles, tantos anotados y recibidos.

España se clasifica solo con ganar a Marruecos. También lo hará si empata e Irán pierde o empata con Portugal. Pero si cae ante los africanos, el cuadro europeo se verá obligado a esperar que los iraníes sean derrotados.

Portugal conquistará el boleto si vence o empata con Irán. En caso de salir derrotada, deberá ligar que España pierdan por un resultado mayor. Es decir, si los lusos caen 1-0, para avanzar a octavos de final España tendrá que caer por 2-0. Para que su diferencia de goles se mantenga mejor.

Irán lograría la clasificación solo con ganar ante Portugal. Si empata, tendrá que esperar que España pierda frente a Marruecos con un marcador de dos goles de diferencia. Si pierde estará automáticamente eliminada.

Portugal vs Irán (2:00 PM)

España vs Marruecos (2:00 PM)

