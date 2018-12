Eric Mestizo regresa a los escenarios con Vete

junio 5, 2018 - 2:56 pm

El cantante venezolano, Eric Mestizo, retoma su carrera como solista sin dejar a un lado la actuación. Esta nueva etapa la marca su más reciente sencillo, Vete, un tema de ritmo urbano y cuya letra es de su propia autoría, basada en una historia real. Chowuy Luna, de la productora CL Music Productions se encargaron de los arreglos musicales.

El tema Vete está disponible en todas las plataformas digitales y se prepara para sonar en todas las emisoras de Venezuela, Latinoamérica y Centroamérica. El video oficial del tema se encuentra en fase de preproducción.

Eric Alejandro Mercado Ramírez, conocido por su nombre artístico, nació en el estado Mérida y actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos. Formó parte de algunos grupos musicales nacionales, destacando Grado 33 y Mestizos La Banda, en la cual, luego de alcanzar varios galardones de talla internacional como el Mara de Oro, Latinoamericano de Oro mención Platino y Cacique de Oro, se adentró en la industria como solista.

A mediados del 2015, lanzó su primer sencillo titulado Cada vez. En 2016, Eric Mestizo presenta El Shorcito, su segundo promocional, el cual le permitió visitar importantes medios de televisión en Florida, además fue invitado a los Premios Urbanos de New York, participó en la gala del Miss Mundo Latina 2016 en Orlando y en el Miss Grand Internacional en Atlanta, siendo El Shorcito el tema oficial para estos importantes eventos de belleza. Ese mismo año, colabora en el tema Camino hacia ti, una salsa romántica fusionada con género urbano junto a The Phanter Flow y Jectitor, talentos ecuatorianos finalistas del reality, Yo me llamo.

En 2017, el artista merideño le da un descanso a su carrera musical para dedicarse de lleno a las artes escénicas, pues inicia sus estudios de actuación, lo que le permitió participar en algunas novelas y series de la cadena Telemundo.

Sigue los pasos del reconocido artista a través de Instagram como @ericmestizo.

