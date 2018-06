junio 27, 2018 - 5:01 pm

El talento, la dedicación y el profesionalismo del equipo de Noticia al Día (NAD) se impuso una vez más en la entrega de premios, Regional de Periodismo, Estadal, (CLEZ) y Municipal Alcaldía de Maracaibo 2018, que se realizó en horas de la mañana de este martes 27 de junio en la sede del teatro Baralt.

La destacada y carismática, Mysol Fuentes, reportera gráfica de NAD, recibió de mano de las autoridades zulianas el Premio Municipal de Periodismo “Sergio Antillano” en la Mención Fotografía.

La licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual obtuvo el galardón en la categoría fotoreportaje con su trabajo “Dramática historia de una familia que vive en una azotea”, publicado en este portal digital.

“La fotografía es mi vida y no voy a dejar hacerla hasta que me muera (…) me siento feliz y aprovecho esta oportunidad para decirles a los nuevos colegas que salgan y hagan fotografías, que viva el momento de capturar una imagen, que les permite desarrollar una la noticia y contar la historia”.

Dedico este premio a su padre, Henry Fuentes, periodista y quien la impulsa permanentemente para hacer lo que ama, a su madre por ser pilar fundamental durante su formación y sus hijos, para demostrarle que con dedicación esfuerzo y entrega se logra conseguir grandes satisfacciones.

Mientras que el destacado articulista, Aquileo Narváez, recibió el premio Regional de Periodismo “Jesús Semprúm” mención impreso área opinión. Dijo sentirse “Muy emocionado y agradecido con la gente que me apoya a través de Noticia al Día por ser la ventana libre y plural del pensamiento”.

Aquileo afirmó que seguirá reflejando en líneas las situaciones actual y real que pasan hoy en día para que el venezolano se identifique y puedan participar de manera abierta para dar algunas soluciones sobre cualquier problema.

En esta oportunidad también se reconoció la labor al periodista y también fotógrafo en medios alternativos, Ernesto Morales, a quien se le otorgó el Premio Hugo Rafael Chávez y el Premio Regional del Periodista, Arturo Bottaro.

Morales se ha caracterizado diarismo en el Zulia, por su llamativa barba y larga cabellera larga y su amada compañera la cámara quien lo ha acompañado por más de 50 años en el ámbito laboral “Nuestra obligación es manejar la verdad para promover cambios positivos en el país”.

La entrega de reconocimientos y premios estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Lisandro Cabello en representación del Gobernador Omar Prieto; el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova; el presidente del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), Eduardo Labrador, la vicepresidenta del CLEZ, Ángela Fernández.

Lista de los ganadores

1) PRP “Jesús Semprúm mención impreso área información” : Adriana González. Diario Panorama. Mención Honorífica: Yesibeth Rincón. Diario Panorama.

2) PRP “Jesús Semprúm” mención impreso área opinión: Aquileo Narváez. Noticia Al Día

3) PRP “Luis Hurtado Higuera” mención audiovisual área radio: Yurami Quintero. Radio Nacional de Venezuela. Mención Honorífica: Johana Castillo. YVKE

4) PRP “Nicolás Vale Quintero” mención audiovisual área televisión: Eliecer González. VTV. Mención Honorífica: Walter Fernández. OIPEEZ.

5) PRP “Ciro Urdaneta Bravo mención docencia: Sheila Rincón. URBE.

6) PRP “Ciro Urdaneta Bravo” mención investigación: Alfredo Reyes. UNERMB

7) PRP “Arturo Bottaro” mención Fotoperiodismo: Miguel Romero. Diario Panorama. Mención Honorífica: Ernesto Morales. OIPEEZ.

8) PRP “José Antonio Ugas Morán” mención desarrollo comunal: Roalken Useche. VIVE TV

10) PRP “Sergio Antillano” área cultural: Yolanda Delgado. Alborada FM.

11) PRP “María Isabel Newman mención digital: Robert Prieto. Twitter Gobernador del Zulia.

12) PRP Periodismo Institucional: Gisela Chacin. Alcaldía de Mara. Mención Honorífica: Lenin Bracho y equipo de comunicación del Aeropuerto Internacional La Chinita.

13) PRP Publicidad y Relaciones Públicas: Rosa Méndez, Ginny Araguren. Carbozulia. Mención Honorífica: Weidys García y equipo de comunicaciones de FUNCIAZ. Villa Deportiva

Jurado Calificador:

Prof. Eduardo Ochoa. Universidad del Zulia.

Prof. Jorwen Rodriguez Universidad “Rafael Belloso Chacín”.

Lic. Nivia Montero. Colegio Nacional de Periodistas.

Prof. Huberto Bolaños. Universidad Bolivariana de Venezuela.

Luis Pire. Círculo de Reporteros Gráficos

Lic. Juan García. OIPEEZ

Noticia al Día

Foto: Xiomara Solano / David Moreno