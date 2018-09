English Live tumbó a Open English en un 2x3

junio 22, 2018 - 2:36 pm

El curso online English Live “aceleró su carrera” e hizo olvidar las metas que Open English prometió a sus usuarios. Gracias al mensaje de rápido éxito económico que transmite, el querido y odiado canto del actor Luis Fernández Gil (presentador), además de las renovaciones que el televidente necesita, el comercial se encuentra en una cúspide que aplastó las graciosas ignorancias de ‘Wachu’.

Tal parece que los efectos positivos de un comercial que fue mencionado por mucho tiempo fueron suplantados por un hombre con un traje rojo, y cantando con un estilo particular.

El protagonista de los comerciales de English Live se llama Luis Fernandez Gil, y este particular personaje, a parte de participar en dicha publicidad, es mayormente conocido por retratar el personaje de Darío Cueto en la serie de televisión de lucha profesional “Lucha Underground”.

Gil es un actor español para televisión y cine. En los años 2000 y 2010, ha aparecido en películas como The Boys & Girls Guide to Getting Down y Jack and Jill , además de programas de televisión como The Mentalist y Punk’d .

Se ha podido observar como al pasar de tiempo, la publicidad de Luis Fernandez para English Live ha suplantado las ocurrencias Adrian Lara (mejor conocido como “Wachu”), quien protagoniza el comercial de Open English, el cual por mucho tiempo estuvo en boca de todos, pero el “ritmito pegajoso” y la seriedad con la que se persuade a emprender a través de manejar el idioma inglés de English Live está cada vez generando más aceptación en los televidentes.



Noticia al Día