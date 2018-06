¡Encontró el amor! Julián Gil está flechado por una joven rusa

junio 18, 2018 - 11:47 am

Después de tantas relaciones amorosas, y de su mediática y conflictiva separación de Marjorie de Sousa, Julián Gil se dio cuenta de que el idioma en el amor no es lo más importante.

“Es más una cuestión de química, de conexión”, asegura. Por eso el actor de origen argentino no se lo pensó dos veces cuando Televisa le propuso viajar a Rusia en el marco del Mundial de Fútbol para protagonizar un show de telerrealidad con el objetivo de encontrar a su media naranja. Y parece que el antagonista de Por amar sin ley ya dio con la mujer de sus sueños.

El galán de 48 años, que tiene un largo historial de conquistas a sus espaldas, quedó prendado de una joven rusa de nombre Katia.

“Mi nombre es Katia. En estos momentos no trabajo, me dedico a viajar. Es por eso que no tengo una relación amorosa. Espero que en esta cita con Julián cambie mi vida”, dijo la joven durante el video de presentación.

Julián y Katia protagonizaron una cita de lo más romántica y divertida a pesar de que Gil no entendía nada de lo que le intentaba decir la hermosa mujer. Tanto es así que el actor cayó rendido a sus pies y no dudó en asegurar que había encontrado a la mujer de su vida.

“Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esa protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de mi vida”, reconoció Gil.

