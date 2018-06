junio 27, 2018 - 8:56 am

El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha inaugurado este miércoles Orgullo de Museo, un recorrido sobre la homosexualidad en la naturaleza con motivo del Orgullo de Madrid 2018 y que se podrá visitar durante un mes, hasta el 27 de julio.

Se trata de un recorrido que se une a los múltiples que ya tiene el museo. Los organizadores han añadido pequeños textos a las piezas para dar más información a los visitantes sobre la homosexualidad en la naturaleza. Aunque también se habla de un par de científicos homosexuales.

Margaret Mead y Alexander von Humboldt. Antropóloga y lesbiana, Mead estudió la sexualidad en Samoa y otras zonas del Pacífico, aunque sus estudios después han sido cuestionados por la forma de realizarse, pero también fue la que promovió que se quitara de la lista de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad mientras dirigía la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Por su parte, Alexander von Humboldt era naturalista y explorador, además de muy abierto con sus relaciones, por lo que tuvo algún que otro problema en América Latina.

La exposición es una iniciativa de dos divulgadores: Óscar Menéndez y Javier Armentia. “El año pasado, con motivo del Orgullo Mundial 2017 en Madrid algunos museos incorporaron recorridos y piezas relacionadas con la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, pero nos parecía bonito que los museos de ciencias se sumaran a esta iniciativa, que los visitantes del Museo de Ciencias Naturales pudieran hacer una relectura del término biodiversidad de la sala principal, por ejemplo. Esta sala usa el sentido biológico de la palabra, pero hemos incorporando textos cortitos y en los que se dan a conocer características sobre la homosexualidad que no se conocían y que se han ido descubriendo posiblemente porque antes nadie había mirado”, explica Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, a Hipertextual. “Se lo planteamos a la responsable de comunicación del museo, Pilar Robles, y le pareció que encajaba dentro de las exposiciones y de las actividades del museo, así que ha sido una simbiosis perfecta”, añade.

Homosexualidad e intersexualidad en la naturaleza

En la naturaleza se da la homosexualidad, pero no sucede lo mismo con la homofobia. Las personas somos las únicas en las que conviven ambas. “Dentro del mundo animal se dan comportamientos homosexuales, bisexuales e intersexuales y son perfectamente naturales, el problema es que entre los humanos ha habido un discurso homófobo y, sobre todo, transfóbico, como todo lo sucedido con el autobús de HazteOír, con el cual se pretendía decir que la naturaleza no permite la homosexualidad y que va contra natura. Y no es así”, explica Armentia. Aunque no es una conducta que tenga toda la población del reino animal, está ahí. Se han observado comportamientos homosexuales en diversas especies y un claro ejemplo es los pingüinos emperador: hay homosexualidad tanto entre machos como entre hembras dentro de esta especie.

Armentia explica otro caso más, pero de intersexualidad: “Hay casos de hembras masculinizadas entre los osos salvajes de Canadá y en los años 80 se calculó que eran hasta el 10%. Se cree que se debe a un efecto de la dieta y ciertos aportes hormonales, que causan que crezcan como machos llegando, incluso, hasta a desarrollar pene a pesar de ser genéticamente hembras”. “Y esto no se ha descubierto hasta hace relativamente poco porque no se miraba”, señala el divulgador científico.

Exposiciones a lo largo del mundo

La exposición del Museo Nacional de Ciencias Natural es la primera en un museo dedicado a la Ciencia en España. Sin embargo, otros países ya han expuesto piezas relacionadas con este tema en otras ocasiones.

“En el Museo Natural de Oslo se hizo una exposición sobre conductas sexuales diversas”, comenta Armentia. Pero ha habido más: el British Museum que dedica una mirada a la identidad de género y al deseo dentro del mismo sexo; en el Victoria & Albert Museum también se organizaban visitas LGBTQ y entre las sesiones programadas para adultos el Science Museum incorporan algunas LGBT.

