En la iglesia Padre Claret ocurre cada miércoles el milagro de la BONDAD

junio 29, 2018 - 12:20 pm

Un plato de comida balanceada, unos litros de agua para la hidratación, unos blister de medicina, atención médica y cientos kilos de amor son el regalo que reciben los más necesitados de parte de los fieles que asisten a la parroquia San Antonio María Claret y de los más de 40 voluntarios que cada miércoles los reciben en las puertas del templo con la organización Mesa de la Misericordia.

Una historia conmovedora y triste está detrás de esta iniciativa que se desarrolla desde el 13 de febrero de 2017. “Pocas semanas antes de instalar la mesa, unos feligreses iban saliendo del templo y vieron a un padre de familia junto con sus dos pequeños niños forcejeando con unos perros por una bolsa de basura. La escena nos partió el alma y decidimos no quedarnos con los brazos cruzados”. María Alejandra Fernández es la coordinadora de la noble actividad. Su testimonio y el relato del nacimiento de la Mesa de la Misericordia han llegado a cientos de personas que ahora cumplen un papel fundamental en la labor: los voluntarios.

“Nos reunimos varios feligreses para poder hacer algo por esas personas que viven en condición de calle. Decidimos salir un día a repartir tarjetas de invitación para un almuerzo. Cuando llegábamos a donde ellos estaban, le preguntábamos ‘¿Quieres almorzar mañana con nosotros?’, pero sus expresiones eran de desconcierto hasta que veían la tarjeta”, contó ‘Mañaña’, como le dicen cariñosamente a la coordinadora.

La memoria de ‘Mañaña’ y de los demás voluntarios que se apuntaron desde el inicio de esta labor social registran aquellos momentos con todos los detalles. Recuerdan que se repartieron 100 tarjetas de invitación a varias familias en situación de calle, pero al almuerzo comunitario llegaron 150 personas. “No sabíamos cómo resolver. Pero la mano de Dios siempre está presente y pudimos darle de comer a todos los que vinieron”, relató la coordinadora.

Esa historia se repitió en más de una ocasión. Cada persona que llegaba a beneficiarse del proyecto, la semana siguiente se aparecía con alguien más consigo. Así, poco a poco, se fueron sumando cada vez más beneficiados. “Un día llegaron 50 personas más de las que esperábamos; no teníamos cómo alimentar a tanta gente y por obra de Dios llegaron unos empresarios a colaborar con nosotros. Dijeron que querían salir a repartir comida, pero como no sabían a dónde dirigirse, decidieron llegar aquí a la iglesia y nos entregaron unas cajas: había exactamente 50 hamburguesas”, la experiencia narrada por ‘Mañaña’ le eriza la piel a todo el que la escuche. Como esa, varias veces la comunidad recibió aportes inesperados que lograron sacarlos de apuros, que permitieron llevar el amor de Dios a quienes más lo necesitan.

Entre tantas historias milagrosas y experiencias inolvidables, las primeras 150 personas ya son 800. Todos los miércoles acuden a la ‘iglesia del padre Claret’ a recibir su almuerzo, revisión médica en casos especiales, corte de cabello, ducha y entrega de vestimenta. “Quisiéramos poder atender a más gente, pero ya no damos abasto. Esperamos que cada día se sumen más personas a esta labor y aporten lo que puedan”, dijo María Alejandra.

A las 6:00 de la mañana comienzan a llegar las personas para hacer las largas colas frente al templo. A las 8:00 se reparten unos pequeños tickets con los que se van enumerando. A esa hora, ya dentro de la iglesia ocurre la magia: inician la preparación de los alimentos y la organización de las estaciones. “Como a las 10:00 a.m. comenzamos a hacer la entrada. Antes que todos entran los abuelos, las personas de la tercera edad. Ellos tienen prioridad. Luego pasan los abuelos con sus nietos o madres con sus hijitos. Después los jóvenes especiales y por último los caballeros”, explicó Mariana Fernández, encargada del punto de entrada, en el portón de la iglesia. Frente a ella, cientos de personas esperaban poder entrar.

Pero la actividad apenas comienza. Cuando pasa el primer grupo, ingresan a un salón donde Félix González les da una charla. “La intención no es solamente hablar de religión ni darles la comida únicamente. Es retomar los valores, reforzar esa educación que tanto se ha perdido y que nos hace falta”, explicó Andreina Mendoza, esposa de Félix. “Soy fiel creyente de que podemos cambiar el país granito a granito. Más allá de dar comida, hacemos una labor social tratando de rescatar esos valores”, expresó.

Tras la charla, el siguiente paso es el lavado de manos. Todas las personas, con una organización admirable, pasan una a una frente a un improvisado lavamanos donde uno de los voluntarios está encargado de suministrar jabón y prestar colaboración a los incapacitados con la higiénica tarea.

Luego pasan todos en fila hacia la entrada del templo. “¡Buenos días, bienvenido!”, se oye repetir a cerca de seis colaboradores que están dispuestos en la entrada. “Queremos que se sientan respetados, que sepan que son merecedores de ser servidos. Además, queremos reflejar los buenos modales”, explicó Andreina. A los invitados se les escucha responder con palabras de agradecimiento, y muchos de ellos incluso saludan antes de oír a los voluntarios.

Dentro de la iglesia, las bancas están organizadas para que más de 100 personas puedan sentarse a comer, esto hace que los invitados deban entrar por tandas de aproximadamente 150 personas. Cuando todos están ubicados en sus asientos, Félix comparte unas palabras de aliento. Aduera, todos los voluntarios se reúnen y, encomendando la obra al Señor, realizan la bendición de los alimentos.

En ese momento comienza la distribución: En una fila se ubican todos los voluntarios y van recibiendo las bandejas con la comida. Uno detrás de otro entran al templo, donde otros colaboradores que fungen como personal de protocolo van organizando la movilización. Al terminar de entregar las bandejas, esperan que todos terminen de comer, recogen los platos, los van lavando y luego los invitados salen, otra vez al lavado de manos.



El proceso de recolección de insumos y alimentos es digno de contar. Con un ‘mega chat’ de WhatsApp, María Alejandra da a conocer a todos los feligreses, a los miembros de los grupos de pastoral, a las personas que se han ofrecido como voluntarios y a todos los interesados el menú del siguiente miércoles. “Envío un mensaje con la comida que se hará y la lista de cosas que hacen falta. Ahí todos van respondiendo lo que pueden aportar y gracias a Dios siempre conseguimos todo”, dijo la coordinadora.

Servicios especiales

Gracias a la colaboración de unos ‘ángeles’, a veces anónimos, a las personas que asisten a la Mesa de la Misericordia se les puede ofrecer algo más que comida. “Cuando podemos, hacemos entrega de ropa o jornadas de corte de cabello. Hay muchas empresas que, fuera de su labor social como institución, hacen unos aportes a la Mesa; esos apoyos son los que nos sostienen”, explicó Mañana.

En un pequeño salón ubicado detrás de la iglesia, la alta silla de peluquería está a disposición de aquellos quienes requieren un corte de cabello. Los mismos miércoles, algunos de los asistentes acuden a ese servicio.

Pero el corte no es el único beneficio adicional. La malnutrición, deshidratación, lesiones y otras heridas deben ser tratadas en algunos casos muy particulares. Mariela Loreto, quien coordina el espacio de Paramédicos, contó cómo nació el servicio de atención médica: “Aunque al principio solo nos encargábamos de la entrega de alimentos, había personas mayores que nos preguntaban si teníamos algún medicamento para la tensión o para el dolor… en cualquiera de los casos, nosotros buscábamos cómo resolverles. Pero eso fue creciendo y llegaban personas lesionadas, con heridas graves o superficiales, con la piel colgando por la flacidez que causa la pérdida de peso. Debíamos buscar apoyo y un día aparecieron los ángeles que más valoro: el Team Reymy & Grace”.

Este equipo es un grupo de jóvenes paramédicos que llegaron a colaborar un día y se enamoraron de la causa. Teidy Escandela, tras 12 horas de guardia en su trabajo, todos los miércoles llega a prestar su mano y sus conocimientos por el servicio de los necesitados. La joven, muchas veces sin dormir y otras tantas sin comer, prepara los medicamentos y atiende a los heridos. Su colaboración, aunque silenciosa, es una de las más valiosas, junto con la de sus compañeros.

“Cuando corresponde suministrar medicamentos, no lo hacemos de forma desorganizada. Les pedimos que vayan a un hospital donde les den el récipe. Esto, además de ayudarnos a llevar un control, nos ayuda también a cuidar la salud de los que vienen. Muchas veces desconocemos sus antecedentes y sus condiciones, por lo que no podemos medicarlos sin el visto bueno de un médico”, explicó Mariela.

Aunque la Mesa de la Misericordia se apoya en hospitales y otras fundaciones, también cuenta con la colaboración de la gastroenterólogo Marianela Áñez y una odontólogo. “Ellas también hacen las revisiones y diagnósticos de los pacientes y nos orientan cuando hace falta”, añadió.

Aunque Mariela no es médico y su perfil es de Relacionista Industrial, sus raíces la relacionan con el área de salud y por eso se involucra tan a fondo en el espacio de Paramédico. “Mi papá es bioanalista y en mi familia la salud la llevamos en la sangre”, expresó. La situación de Mariela la viven casi todos los voluntarios, quienes no cumplen funciones de su perfil profesional durante la labor social porque “desde cada espacio se pueden aportar y aprender cosas nuevas”.

Además de la atención médica, en la parroquia ofrecen otro servicio a las personas en condiciones precarias que se benefician de la Mesa de la Misericordia. “Muchas veces llegan con muchísimos días sin haberse dado un baño, no tienen acceso al agua, no tienen cómo adquirir jabón, tampoco tienen acceso a ropa nueva o limpia. Aquí logramos improvisar, en la parte de atrás de la iglesia, tres duchas”, contó Mariela. Con la mano amiga de los voluntarios y de las personas que envían colaboración económica, la Mesa de la Misericordia logra adquirir también los implementos y productos de higiene personal para aquellos que manifiesten el deseo de ducharse. Con las prendas de vestir que reciben de donación, cambian el atuendo de los que se bañan ahí.

“A veces, cuando conseguimos donaciones de mucha ropa, hacemos una especie de vendimia, de ropero… Las personas deben comprar sus propias vestimentas —a precios bastante económicos, casi simbólicos— para que se vaya creando consciencia del valor de las cosas, que sientan la satisfacción de adquirir algo por su propio esfuerzo”, expuso Mariela.

Crisis vs. esperanza

Aun cuando las calles Marabinas están llenas de personas en condiciones precarias, aun cuando hay cientos de ciudadanos que se hacen la ‘vista gorda’ al ver a otros en las calles, aun cuando las condiciones económicas no permiten a todos ayudar, hay otros que se preocupan y se ocupan por el bienestar de los demás.

“A veces no podemos resolver, no tenemos tantos recursos como para darle a todo el mundo, por eso recurrimos a los feligreses y a la comunidad en general”, dijo María Alejandra. La Mesa de la Misericordia, aunque no cuenta con el capital para mantener la organización, tiene la esperanza de crecer, de sumar más participantes que se dediquen a trabajar al servicio de los demás.

Para ser voluntario, lo único necesario es llegar hasta la iglesia del padre Claret o contactar a los organizadores a través de las redes sociales @mesadelamisericordia y @padreclaret, donde además pueden ver los registros fotográficos de las actividades realizadas.

Selene Rivero

Fotos: José López

Noticia al Día