Empresario colombiano difunde video donde expresa su orgullo por los venezolanos que emigran (+Video)

GRACIAS VENEZOLANOS 🙏🏻 . Sentí la necesidad de hacer este video, con dos objetivos: . 1. Agradecerle a tantos #venezolanos por permitirme cruzar en sus caminos y por inspirarnos todos los días. 2. Hacer un llamado al mundo entero, a quienes están recibiendo en sus países a este pueblo tan hermoso, tan trabajador, para que abran sus ojos y sean agradecidos, valoren y apoyen. . La mitad de mi familia, es venezolana. Crecí rodeado de venezolanos, de hecho muchas veces nuestras vacaciones fueron en Venezuela y por más que desde niño conozco su cultura, no me dejo de sorprender todos los días de tanto talento, tanta entrega, tanta berraquera para salir adelante. Me inspiran. Lo veo y lo grito, porque ustedes son un ejemplo. . 🎥 @rubenvagalume . Comparte esto, con el mundo entero. . #smartbeemers #echándolebolas

A post shared by Michel Edery (@michedery) on Jun 26, 2018 at 10:36am PDT