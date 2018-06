junio 5, 2018 - 10:40 pm

El venezolano Carlos González fue la bujía de los Rockies de Colorado este martes en el Great American Ball Park para derrotar 9-4 a los Rojos de Cincinnati. El zuliano conectó su sexto jonrón de la campaña, y remolcó cuatro de las nueve anotaciones de los rocosos.

“CarGo” la desapareció en el séptimo episodio ante los pitcheos del dominicano Wandy Peralta con dos hombres en circulación, para conseguir su 29no juego con al menos cuatro empujadas. El batazo de marabino recorrió 473 pies. Su compatriota Gerardo Parra fue otro que contribuyó por la causa de Colorado con una impulsada, producto de un sencillo en el sexto.

González brilló también con el guante con un tiro preciso a la segunda base para retirar a Barnhart, quien conectó imparable y quiso tomar una base extra. En el octavo atrapó un elevado en zona de foul del criollo José Peraza con un deslizamiento para terminar la entrada. Parra también mostró su brazalete en el séptimo al marcar un strike para sacar out al corredor Winker.

⚠CAUTION⚠ Running on our outfield is not a good idea. pic.twitter.com/zrONYBNZ2d — Colorado Rockies (@Rockies) 6 de junio de 2018

Kyle Freeland ganó el juego con su trabajo de 6.2 con tres carreras limpias y siete ponches. Anthony DeSclafani se llevó el descalabro tras su cinco entradas de labor, donde permitió cuatro carreras.

Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 5-3 con cuatro producidas y dos anotadas, Gerardo Parra de 4-2 con una empujada. Por los Rojos, los criollos José Peraza se fue de 4-1 con una visita a la registradora, Eugenio Suarez de 5-2.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día