El talento zuliano dice presente en el Premio Internacional “Yara The Best”

El próximo 28 de junio el talento integral zuliano llega a la alfombra roja del Premio Internacional “Yara The Best”.

Este máximo galardón nacional e internacional da proyección a los artistas, periodistas, talentos emergentes, así como también a empresarios, personalidades del arte y del espectáculo, destacando lo mejor de los mejor.



La licenciada Emperatriz Isea, presidenta de la Fundación Tacarigua de Oro Internacional, ha destacado durante varios años innumerables reconocimientos para premiar la trayectoria y arduo trabajo de las personalidades del mundo del espectáculo con premios como: Tacarigua de Oro Internacional, El Emperador Internacional, Yara The Best, entre otros.

Cabe resaltar que el Premio Tacarigua de Oro en conjunto con Ivelesse Velasco de Mundo Casting, tendrá su próxima edición internacional en la ciudad de Miami Florida.

El talento Zuliano de Anneliesse Valbuena, Anahiz Uzcategui, María Virginia Faría, JPereira, Brayan Paz, Josué Morales; serán galardonados por su amplia y reconocida trayectoria, entre otros artistas nacionales también afamados como: Viviana Gibelli, el zuliano Jesús De Alba, Mariela Celis, Henri Silva, Eduardo Rodríguez Giolliti, DJ Pana, Angel Casallas, Fredy Marcano, María Andrina González, Valentina Vera, Diego Kapeky, El Influencer de las Redes Sociales, Irrael Gómez, Ange Unda, Hugo Carregal, John Bermúdez, María Laya, Rommel Isea, María Gabriela Silva, banda musical AD3, Shirley Varnagy, Director de TV, Eduardo Pérez, Productor Artístico, Jocksan Pérez, Julián Gutiérrez, “Machalengo”; Daniel Pereira, Carlos Romero “El Potrillo”; Gabu Curiel; Animador, Jordán Mendoza, la Actriz, Dessideria Dcaro; el Animador, Joshua García.

Asimismo diferentes programas de TV también serán premiados: Programa Infanti “Atómico”, y su staff de animadores, al igual que el Magazzine “Portadas”, Noticiero Venevision; Venevision como canal del año; Venevision Plus; Programa Radial “A tiempo”, transmitido por Unión Radio. Estos son solo algunos de los galardonados por excelencia.

En entrevista exclusiva para Noticia al Día, la animadora infantil Anneliesse Valbuena, con tan sólo 11 años de edad, animadora del programa “Planeta Aventura”, transmitido por Aventura TV, Será galardonada con la mención: Talento Integral Revelación del Año, en su primera clase. “Me siento muy emocionada de poder recibir este premio tan importante de proyección internacional”, expresó Anneliesse.

La talentosa niña manifestó que le gustaría poder compartir un momento de animación con el presentador y modelo Jesús de Alva, y mencionó como icono referencial su admiración por nuestra gran Chiquinquirá Delgado, y en un futuro proyectarse como esta celebridad.

María Virginia Faría: Productora animadora, manager, modelo y presentadora de televisión, fue nominada, “Animadora Revelación del Año”. Al respecto, comenta que toda su vida quiso ser comunicadora social, por lo que después de un recorrido logró sacar su potencial de la mano de Marcos Chacín, a través de un importante curso de locución en la Universidad del Zulia.

La carismática María, incursiona en el mundo de la locución y la animación, logrando abrir muchas puertas a través de emisoras de radio como Corpozulia, La Super 93, Metropolis 103.9 FM, Fama, Rumbera Network; proyectándose como productora y locutora. Actualmente tiene su programa de radio y televisión, destacándose en el área de farándula, emprendimiento, moda, en el programa “Quiero Ser Estrella”, transmitido por Canal 11 del Zulia, “Fuera de Lugar Radio” a través de “La B 94.1 FM”.

Realmente esta hermosa zuliana refleja su pasión por todo lo que hace. “Agradezco a Emperatriz Isea por esta enorme oportunidad que me está brindando, lo que me hace sumamente feliz ya que el simple hecho de estar nominada me hace sentir una gran ganadora”, destacó la animadora.

JPereira con tan sólo 6 años nos cuenta que le gustaría cantar en grandes escenarios, posee gran talento que demuestra tema promocional “Tú Me Gustas”, próximo a lanzar su video clip; nominado como “Cantante Infantil Revelación del Años”. Sueña con algún día poder grabar un tema con Nacho Mendoza, Los Boys y algún cantante zuliano. Aunque es un pequeño, su talento, carisma y picardía se hace grande en el escenario. “Dedico todo mi talento y mi tema a todas esas chicas lindas. Me gusta mucho el futbol y me considero un niño muy alegre”.

Así mismo, expresó su agradecimiento a premios Yara por reconocer su talento a pesar de su corta edad. El artista estará pronto de gira nacional a propósito del lanzamiento del video clip de su tema “Tú Me Gustas.

Por otra parte, Brayan Paz se inicia como fotógrafo y modelo; seguidamente el mundo de la animación le abrió las puertas con su programa de farándula con color humorístico, “La Nueva Manzana”, que será transmitido a través de Youtube, está en planes proyectarlo en algún canal nacional.

El también estudiante de medicina tiene doble nominación en el Yara The Best, con la mención “Modelo Juvenil Revelación del Año” y “Animador de Programa Juvenil Revelación del Año”.

Se describe como alguien polifacético, positivo e inteligente, y comentó que antes de estudiar medicina ya estaba adentrado al mundo artístico. Se inicia como fotógrafo de los grupos musicales “Kirius y A3”, para después dedicarse a diferentes proyectos. El modelo dedicó un mensaje a todos los venezolanos, “el que se sienta venezolano debe quedarse a lucha en Venezuela”, puntualizó.

Josué Morales, destacado artista de la región con amplia trayectoria. Sus inicios fueron desde que era un niño de 7 años, creció y se educó en la música, participando en varios festivales de la región zuliana y representando a los diferentes colegios, surgiendo así la preparación y a su vez diversas presentaciones en importantes escenarios a nivel nacional.

Posteriormente, en la adolescencia incursiona en la actuación con el grupo TEU, actuando en diferentes escenarios y pasando al grupo estable TITILAR de la mano del reconocido director de teatro Marcos Meza Pineda. En el 2014 participó en el dramático de Venevision “Amor Secreto”, con un personaje de detective.

Seguidamente, la puertas de Venevision quedaron abiertas para el actor y fue llamado para hacer cine nacional en la película “El Grito del Mimo”, dirigida por Juan Correa.

Actualmente se desempeña como periodista de farándula del periódico digital Noticia al Día. En esta oportunidad la nominación en los premios Yara The Best, como “Talento Integral con Proyección Internacional”.

