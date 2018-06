El Ministerio gringo de las Colonias (Luis Semprún Jurado)

junio 8, 2018 - 9:03 am

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad”

SIMON BOLIVAR

“Vértale, camarita, ¡Cómo existe en el mundo gente que no aprende de sus errores!”, me comentó Anacleto, al momento de ocupar nuestras sillas en el café. “Lo volvieron a intentar y volvieron a fracasar. Aun no entiendo como la organización creada en el 48, con el objetivo de fortalecer la paz, la seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo social y económico para el crecimiento sostenible de América, siga intentando interferir en las decisiones autónomas de una nación como Venezuela y su secretario general siga agrediéndola impunemente. Es cierto que, casi desde sus inicios, fue calificada como el Ministerio gringo de las Colonias y el ejemplo más importante fue la forma como excluyeron a Cuba en 1962 por su inclinación izquierdista.” Encendió luego un cigarrillo y continuó: “La expresión más lapidaria fue considerar que la tendencia de la isla caribeña era ‘incompatible con el sistema interamericano, que rompía la unidad y solidaridad continental’. Desde el 2009 enmendaron ese error, pero Cuba se niega a volver a ese sarcófago llamado OEA. Desde hace diecinueve años agreden a nuestra patria y no les basta con eso ya que ahora también están tratando de aplicarle a Nicaragua la receta chorimbera que nos aplicaron todo el año pasado y que fue derrotada con la Constituyente. Esbirros, como el malayo de Almugre y los perritos amistosos de la alfombrita de Kuczynski, como Peña Nieto, Varela, Cartes, Santos, Temer y otros. Parecen no querer aprender de la historia, nada grata por cierto, de sus países ni de la OEA. Es triste ver como el gobierno gringo trata de chantajear a los más pequeños y pobres con el pago de unos miserables dólares, chantaje que se hace en “defensa de la democracia, paz y derechos humanos”, o ¿será por el despojo de sus riquezas minerales?.¿Qué ha hecho ‘El Ministerio gringo de las Colonias’ en el caso del horrendo fraude electoral en Honduras? ¿Qué ha hecho la OEA en el caso del narcoestado mejicano? ¿Qué ha hecho el balurdo, arrastrado cipayo de Almugre en el caso del aumento en la producción y exportación de droga y el asesinato de dirigentes campesinos en Colombia, además el tremendo fraude en la primera vuelta de las elecciones en una Colombia manejada por personajes hamponiles de derecha y esbirros del conocido capo paramilitar, narco número 82 de la lista de la DEA, ex-presidente Uribe?”

El Cartel de Lima, como lacayos lamebotas de los gringos, el desquiciado de Almugre y sus desesperados intentos por destruir la revolución venezolana y los representantes del gobierno imperial volvieron a sufrir una derrota ante la firme posición de gobiernos latinoamericanos dignos que no dieron su brazo a torcer. Carlos Trujillo, embajador de los EEUU, habían echado a correr el rumor de que contaban con los veinticuatro votos necesarios para lograr la expulsión de Venezuela de la organización. Craso error, pues apenas si lograron sacar la misma cantidad de la Asamblea General en Cancún, diecinueve. De todas maneras se las ingeniaron para tratar de emitir una declaración conjunta en la que a todas luces y sin el menor pudor, violentan todas las normas existentes en la carta fundacional de ese obsoleto y arcaico organismo, que sólo ha servido para que su amo imperial se adueñe de las riquezas minerales de los países miembros. Ah, y de conjunta nada, pues se encontraron con la firme posición de los países restantes.

.

El apodo de “Ministerio de las Colonias” lo tiene bien ganado pues desde su creación ha jugado un papel conspirativo en contra de los pueblos de los estados miembros; ha validado golpes de estado con su silencio cómplice, siempre al servicio del poder imperial del norte, y ha sido responsable, por su actitud complaciente, de crímenes, desapariciones y torturas de unos doscientos cincuenta mil latinoamericanos. Hoy se da el tupé de mantener como secretario a un mediocre agente gringo que aspira a ser, algún día, presidente de Uruguay, el mismo que desde hace un par de años lidera una conspiración para facilitar la invasión yanqui a Venezuela y para lo cual ha buscado aliados dentro de lo mas podrido de la derecha latinoamericana, en especial de los integrantes del Cartel de Lima, ese mismo del que Kuczynski aseveró que eran como “perritos en la alfombrita meneando la colita” al amo imperial. ¿Será que los pueblos latinoamericanos olvidaron la invasión a Panamá, como los EEUU se cuadraron con los británicos cuando la “Guerra de las Malvinas” o el financiamiento a los contra?

¿En qué ha beneficiado a los pueblos latinoamericanos su desempeño? Basta con analizar la actuación, de ese improbo organismo, para darnos cuenta de su verdadera naturaleza, al permitir el chantaje a República Dominicana, Haití y El Salvador, de quitarles la ayuda asistencial norteamericana, si no votaban en contra de Venezuela. ¿Cómo le quedaría el ojo al fascista de Narco Rubio después de la votación? A los únicos que ha beneficiado, además de los gringos, son a los grupúsculos de apartidas que han vendido sus países a intereses económicos extranjeros. ¿Ejemplos? Macri, Temer, el señalado por la DEA como “maquina de lavar dinero” Cartes, Cunha (hoy preso por ladrón), Kuczynski (renunció por corrupto comprobado), Santos, Peña Nieto, Piñera, Alvarado, Morales, Hernández, Varela, etc. Eso sin nombrar a expresidentes que han sido juzgados y sentenciado por ladrones, que tienen la cachaza de venir a hablarnos de “democracia, transparencia y derechos humanos”.

Al mencionar los “derechos humanos” en Venezuela, ¿Recordará el Canciller de Chile, Roberto Ampueles, la “Colonia Dignidad” y como sus gobiernos han tratado de tapar lo allí ocurrido, con la anuencia de Piñera? ¿Recordará Vedegaray, de Méjico, los periodistas y candidatos asesinados y los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Recordará Holguín, de Colombia, los líderes campesinos y dirigentes asesinados en los últimos meses, los desplazados, las víctimas del paramilitarismo de Uribe y los falsos positivos? ¿Recordará Trujillo, de EEUU, que en USA 45 millones de personas viven en pobreza crítica y que según los documentos desclasificados, los Estado Juntos han estado financiando golpes de estado contra los países “no obedientes” en Latinoamérica? ¿Recordará Loizaga, de Paraguay, que según la DEA el presidente de su país dirige una mafia de lavado de dinero del narcotráfico? ¿Qué dice la OEA de los diez mil presos políticos en Colombia? ¿De los periodistas asesinados? Puedo seguir.

Venezuela anunció en abril del 2017 su retiro de ese sarcófago, ante la evidente y permanente violación de sus principios fundacionales y su servilismo. Sólo nos faltan once meses para estar afuera, pero el lacayo de Almugre no quiere que nos retiremos sino que exige nuestra “expulsión” como sanción por no dejarnos torcer el brazo y para facilitar la invasión yanqui, tarea que no finalizó con éxito. La OEA quiere obligar a los países que no les acompañaron en la agresión, a no reconocer el pasado proceso electoral en el que Maduro fue reelecto. ¿Cómo logrará que le obedezcan? ¿Logrará la desintegración de la comunidad latinoamericana? ¿Quién en su sano juicio acatará algo de lo que diga Almugre? Ante esta situación, debes estar alerta, no te dejes envenenar y reconoce a tus verdugos.

