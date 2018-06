El Joker que interpretará Joaquin Phoenix comenzará a rodarse a finales del 2018

junio 13, 2018 - 9:08 pm

Warner Bros. Pictures todavía continúa en el afán de expandir su universo cinematográfico de DC, y para ello comenzado una serie de estrategias para sacar una franquicia que le haga competencia a Disney y Marvel Studios.

The Hollywod Reporter, en un extenso artículo sobre el futuro de DC Entertaiment, ha revelado que está previsto que la película centrada en los orígenes del Joker que dirigirá Todd Phillips con de protagonista, todavía sin título definido, comience a rodarse el próximo otoño.

El citado medio, además de confirmar al director y al actor en sus respectivas tareas, también confirma que la película será el inicio de un nuevo sello para el que se barajan nombres como “DC Dark” o “DC Black”, y que se encargará de producir películas inspiradas en el mundo y personajes del amplio catálogo de DC con un cariz mucho más arriesgado, maduro e independiente al de los habituales blockbusters multimillonarios y para todos los públicos.

Es por esto que esta película sobre el Joker, que estará co-escrita por Scott Silver, contará con un presupuesto en torno a los 55 millones de dólares, aproximadamente, un tercio de lo que suelen costar este tipo de producciones.

En dicho artículo además también aseguran que los rumores sobre ‘The Batman’ son ciertos, y que Matt Reeves (‘La guerra del planeta de los simios’) podría estar planteando la película como una especie de “reinicio”. El director habría presentado, durante el fin de semana del Memorial Day, el primer acto de un nuevo borrador protagonizado por un Batman mucho más joven que el encarnado por Ben Affleck, un personaje para el que ya estarían incluso tanteando intérpretes.

No obstante, si bien se especula que la película podría suponer la salida de Affleck del DCEU e ignorar lo acontecido tanto en ‘Batman V Superman. El amanecer de la justicia’ y ‘Liga de la Justicia’, sin más información al respecto no se puede descartar que no se trate de una especie de precuela de las mismas, puestos a especular más o menos gratuitamente.

Por cierto, según Justin Kroll de Variety el villano de la función podría ser el Pinguino.

Recordemos que Walter Hamada, que entre otras cosas se ha encargado de supervisar la franquicia de ‘Expediente Warren’ a través de New Line Cinema, ejerce como presidente de DC Entertainment desde el pasado mes de enero. El directivo ha dedicado todos estos meses ha reorganizar una división que se había encontrado hecha “una auténtica mierda”, así como a replantear, revisar y filtrar todos los futuros proyectos de la compañía.

Entre otras cosas Hamada, además de prohibir las “writers room” que han planteado otras compañías para desarrollar sus futuros universos expandidos, ha dado la orden de que no se hable, ya sea de manera oficial o extraoficial, sobre ningún proyecto que no se esté seguro que se vaya a concretar.

A su vez, y más importante, que a los proyectos se les dará el debido tiempo para ser desarrollados en lugar de ir a contrarreloj, evitando fijar fechas de estreno para proyectos que no estén ya maduros y listos para comenzar con su producción lo que, según el propio Hamada, ha sido el gran problema hasta ahora de DC Films.

Entre estos proyectos “maduros” se encontrarían ‘Green Lantern Corps’, que esta semana hemos sabido que se encargaría de desarrollar Geoff Johns a través de su propia compañía, Mad Ghost Productions, o la nueva película de ‘The Flash’ a pesar de que, parece ser, el proyecto ha sufrido una profunda remodelación desde que se anunció en un principio.

La película, que protagonizará Ezra Miller a las órdenes de John Francis Daley y Jonathan Goldstein (‘Noche de juegos’, ‘Vacaciones’), entre otras, abandonará el “toque sombrío” que hasta ahora ha caracterizado al DCEU y adoptará un tono similar al de ‘Regreso al futuro’, sin que por el momento estén claros los detalles en torno a su argumento o qué supondrá de cara al mencionado DCEU.

Su rodaje, si todo va bien, está previsto que comience a principios de 2019 con vistas a su estreno en 2020.

Por último recordar que Warner Bros./DC Films tienen pendiente los estrenos de ‘Aquaman’ -cuyo primer tráiler se espera que salga en breve-, ‘Shazam!’ y ‘Wonder Woman 1984’, secuela de la que hoy mismo recordemos se han lanzado su dos primeras imágenes y que llegará a los cines de todo el mundo en noviembre de 2019.

