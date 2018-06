El criollo Wilson Ramos remolcó cuatro carreras para ser la bujía de Rays sobre Astros

junio 30, 2018 - 9:30 pm

El venezolano Wilson Ramos impulsó cuatro carreras en los primeros dos innings frente al abridor Justin Verlander, y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado 5-2 a los Astros de Houston.

Matt Duffy terminó con tres hits, dos de ellos en los primeros dos episodios, para ayudar a los Rays a sumar su séptimo triunfo en ocho juegos y colocarse en el promedio de .500 (41-41) por primera vez desde el 1 de julio. Tampa Bay ha contenido a sus rivales a dos carreras o menos en cinco juegos en fila, apenas la segunda vez en la historia de la franquicia.

Verlander (9-4) otorgó cinco anotaciones, la mayor cantidad en la campaña, en tan solo cinco entradas _su actuación más breve de la temporada_, recibió nueve hits y ponchó a ocho. Llegó al encuentro como líder de las mayores en efectividad con 1.82, pero su efectividad ha sido de 4.34 en sus seis aperturas de junio. Los Astros han perdido en sus últimas tres participaciones.

Vidal Nuño (2-0) se llevó la victoria luego de lanzar por cuatro innings y dos tercios, en una labor de relevo en que concedió dos carreras y cuatro hits, ponchando a cuatro. El cerrador Sergio Romo se encargó de la novena entrada para sumar su séptimo salvamento en 11 oportunidades.

Por los Rays, el venezolano Ramos de 3-2 con cuatro remolcadas. El cubano Adeiny Hechavarría de 4-0. El dominicano Carlos Gómez de 4-1. Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-2, y Marwin González de 4-0.

Player of the game Wilson Ramos credits his performance to focusing on consistency and doing whatever it takes to help the @RaysBaseball win! Rays win 5-2, sitting at .500 on the year! #RaysUp #VoteBúfalo #MLB pic.twitter.com/hNC0jbmYuu

