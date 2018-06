El cantante venezolano Tommy Sleiman dona su talento a gala benéfica en Miami

junio 19, 2018 - 11:31 pm

El venezolano Tommy Sleiman, cantautor latino de género pop, dijo presente en “Una Gala Mágica”, realizada el pasado 13 de junio en la ciudad de Miami, a beneficio de las fundaciones Huellas de Bondad y Héroes de Vida Venezuela, quienes se encargan de llevar alimentos a niños que frecuentan basureros en Venezuela.

En una iniciativa del grupo Ángeles Mágicos, de la organización Lideres Miami, la noche del miércoles 13 de junio sirvió de protagonista para llenar de música el Flamingo Theather Bar de la ciudad del sol, donde el joven Tommy Sleiman se lució, con canciones de su repertorio como “No me interesa” y varios temas que serán incluidos en su disco, con fecha de lanzamiento septiembre 2018.

Sleiman, tuvo la oportunidad de compartir escenario con reconocidos cantantes y talentos venezolanos como Ronald Borjas, Oscarcito, el grupo Nauta, Rafael “Pollo” Brito, Oriana Hidalgo, Eric Mestizo entre otras importantes personalidades como Fefi Oliveira y Vanessa Carmona.

“La pasé increíble. El público me apoyó aplaudiéndome muchísimo cuando Vanessa Carmona me presentó y mencionó que fui ganador en el Festival de Punta del Este. Todos cantaron conmigo y la magia que se sentía era indescriptible. Me siento muy a gusto, no solo de exponer mi música y seguir presentando mi talento en las tarimas que así me lo permitan, sino aportando un grano de arena, para que llegue ayuda a mi país”, expreso emocionado el cantante.

