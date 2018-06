junio 18, 2018 - 4:39 pm

Un nuevo apagón en Maracaibo que se prolongó por más de 12 horas dejó en plena oscuridad la celebración del Día del Padre. El sancocho, el juego de dominó e incluso hasta los partidos del Mundial de Rusia 2018 fueron algunas de las cosas de las que se privaron los padres y sus familiares en esta importante fecha.

“Habíamos acordado reunirnos para ver el partido entre todos, pero no se pudo, quisimos resolver con otras cosas, pero ni hielo se podía comprar, ningún punto pasaba”, reclamó José Ochoa. Ante la problemática muchos decidieron esperar a que el apagón transitara hacia su fin, como suele suceder a diario, pero esta vez no fue así.

Las calles permanecían vacías, apenas uno que otro bullicio se escuchaba a lo lejos, producto del uso de alguna planta eléctrica. La celebración simplemente no fue igual. Algunos ciudadanos indicaron a Noticia al Día que en sus hogares el apagón fue intermitente y que en un bloque dividido de tres horarios con apenas una hora con servicio, pudieron darle un poco de rienda suelta a lo que tenían en mente.

Los cortes eléctricos no respetaron la diáspora

La desesperación por enviar al menos un video o una fotografía a un padre en el extranjero frustró a muchos, hubo quienes en medio de lágrimas se desesperaron por no poder hablar con sus papás. Este fue el caso de Albenys Colina, una madre que intentó por horas que sus niños se comunicaran con su padre en Chile, durante la fecha.

“Mi casa como que está conectada a todos los circuitos porque nunca hay luz. Mi hijo se puso a llorar, solo quería hablar con su papá, supongo que mi esposo estaría peor”, aún lamenta Colina, quien al momento de la entrevista todavía no tenía servicio eléctrico.

Hay quienes sí tuvieron un poco de suerte para poder comunicarse como William Navarro. Su hijo se fue del país hace cuatro meses. Detrás de la barra de un bar en Colombia, mientras terminaba de preparar un trago, felicitó a William, quien asevera que a pesar del detalle nada le habría gustado más que el abrazo de su hijo: “No es lo mismo, no es lo mismo tener a un hijo cerca. Me hace falta y espero que regrese pronto”, dijo.

Electricidad: problema de todos los días

“Rabia, impotencia, porque muchas veces los aparatos se dañan. En mi casa se dañó el televisor y ahí está, porque no consigo el repuesto”, dijo Ana Violeta Smith al aseverar que en el sector donde vive los bajones y apagones están a la orden del día.

La realidad de Smith no se diferencia de la de otros, pues el panorama se antoja similar, ya que denuncian la perdida de acondicionadores de aire, incluyendo los denominados protectores.

Este lunes los maniquíes permanecían acostados dentro de sus jaulas, los callejones del centro de Maracaibo estaban increíblemente transitables, había espacio, pero no gente, y es que algunos trabajadores temiendo no contar con electricidad en sus puestos de trabajo, simplemente decidieron no abrir las puertas. Todo estaba guardado, a media máquina.



