El alcalde revela momentos que marcaron su vida personal y política (Exclusiva NAD)

junio 22, 2018 - 12:18 pm

“Agradezco haber pasado por algunas cosas que van forjando el carácter para el bien” Willy Casanova.

Antes de empezar a contarme un poco de su vida, el joven resalta que se califica como un ciudadano común, que ama inmensamente a Maracaibo, porque la vivió y vive profundamente. Cree que no es lo mismo disfrutar de la ciudad con la vida resuelta, a vivirla como un habitante de a pie.

Se trata de Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, electo el pasado 10 de diciembre de 2017. La mayoría de su familia es oriunda de San Cristóbal, estado Táchira, a excepción de él y su señora madre, Viene de un humilde hogar, es el menor de siete hermanos, cursó sus estudios de bachillerato en la Escuela Francisco José Duarte, egresando como Bachiller Mercantil. Además, realizó estudios de economía en la Universidad del Zulia (LUZ) y tiene un Diplomado Internacional en Desarrollo Social. De adolescente, en el año 2002, entró a la política como voluntario social, ayudando junto a un grupo de jóvenes, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a abrir las estaciones de servicios en el Paro Petrolero y, desde entonces, ha desempeñado diversos cargos públicos hasta convertirse hoy en día en alcalde de Maracaibo.

Sin embargo, lo antes dicho es solo un extracto de su trayectoria académica, profesional y política. Casanova reveló anécdotas de su vida; buenas y, por supuesto, no pudieron faltar aquellas que llegan al alma como dice el poeta.

La historia del hoy alcalde de Maracaibo comienza así

“Primero que nada, quiero decir; me califico como un ciudadano común, que ama profundamente a Maracaibo porque la viví y vivo profundamente, no es lo mismo disfrutar de la ciudad con la vida resuelta a vivirla como un habitante de a pie. Sé lo que significa montarse en el bus de Ruta 6, esperarlo a las cinco, seis de la tarde (…) cuando viene full con la gente de banderita como le decimos aquí. También sé las vueltas que da por la ciudad, me tocó agarrarlo muchas veces (…) Ruta 6, por ejemplo, pasa por el Hospital Universitario, lo recuerdo porque yo estudie Bachillerato en la Escuela Técnica Francisco José Duarte y vivía en el barrio Miraflores, sector El Marite, al oeste de la ciudad, comenta el burgomaestre.

En 1989, a la edad de 5 años, una dolorosa situación causa un inmenso dolor en él y su familia; madre falleció, al no poder vencer la terrible enfermedad del cáncer. Willy y su hermanitos de 8, 11, 15 y 17 años respetivamente, quedan desamparados: sin vivienda ni trabajo estable que les permitiera generar ingresos para sobrevivir, pero, es su hermana mayor, quien al cumplir la mayoría de edad asume las riendas y patria potestad de los pequeños.

La pérdida física de mamá, el no tener casa propia y tampoco una entrada económica para subsistir, los “obligó a conocer, vivir y sentir la pobreza, pero también a saber lo que era el trabajo, el valor de las cosas y lo que significa tener algo; vivienda, comida, ropa, calzado, regalos de navidad, etc”.

“Mi familia es muy bonita y unida, con valores y principios, donde se expresa la solidaridad, eso lo aprendí en la casa, poner por encima el beneficio de todos: no comía uno, sino comíamos todos, o era para todos o no era para nadie. Son cosas que van quedando en el alma y en el corazón, por eso le agradezco a la vida haber tenido esta experiencia y haber pasado por este tipo de cosas que van forjando el carácter para el bien, como en mi caso. No hay ninguna dificultad que no se pueda vencer, es la escuela de la vida”, expresa Casanova.

Primer empleo

A sus 12 años, ingresó al séptimo grado, ya comenzaba a sentir que debía asumir responsabilidades, no acordes para un niño en pre adolescencia, cuyo único deber es estudiar, sin embargo, contribuir con los gastos de su casa, para que todos salieran adelante era su prioridad, es por ello que comienza a trabajar en la cantina de su liceo.

Su mamá era portera en el liceo y al fallecer, su hermana mayor a cargo de la familia, solicita el cargo en el Ministerio de Educación, pero a la joven le es asignado el de obrera. Un día, el señor de la cantina del plantel le propuso a Willy que lo ayudara a quitar los chicles pegados en los espacios del cafetín, y sin ningún tipo de problema aceptó. Posteriormente, aquel hombre, habló con su hermana, a fin de pedirle permiso para que su hermanito trabajara con él a cambio de darle el almuerzo. Luego la oferta laboral mejoró y el niño estudiaba en las mañanas, ayudaba a su hermana a limpiar el plantel y redoblaba hasta el turno de la tarde para cumplir con su empleo, donde estuvo por cuatro años.

Willy, recuerda a su hermana con amor y cariño, dice que ella es un ejemplo de trabajo y superación, tras criar a sus cuatro hermanos y dos hijas, ambas profesionales. Además, es comunicadora social y trabaja en una biblioteca.

A los 16 años, el hoy alcalde trabajó en el centro de Maracaibo. Cuenta que su hermano arrendaba un camión, compraban hielo en El Toro, en Los Haticos, y se lo vendían a los carretilleros de refrescos del casco central. Meses después, al graduarse de Bachiller Mercantil en Contabilidad y antes de entrar al INCES y la Universidad del Zulia, done continuaría estudios superiores, fue empleado de una carnicería y posterior de una panadería, en esta última cumplía un horario de 12:30 del mediodía hasta las 8:30 de la noche.

Tiempos de universidad

Casanova salía de casa, en el sector El Marite, a las 5:30 de la mañana para agarrar tres carritos por puestos, ya que debía estar a las 7:00 de la mañana en el INCES, de donde egresó como litógrafo. Luego a las 4:00 de la tarde de ese mismo día, tomaba el bus de Ziruma y también “La Cocha Pechocha” para ir a la universidad hasta las 10.00 de la noche cuando un bus de LUZ lo dejaba “botao” en la Curva de Molina, teniendo que atravesar varias cuadras para embarcarse en el carrito de Torito Fernández que lo dejaba a unas 12 cuadras de su casa. Comenta que nunca le pasó nada de regreso a su hogar.

Líder social y el primer contacto con la política

Desde muy joven hacia trabajo social, juagaba voleibol y tenía una escuela de esta disciplina en su barrio, donde, dice, era muy respetado.

Faltando poco para cumplir la mayoría de edad, durante el paro petrolero, en el año 2002, se vincula con el Gobierno del presidente, Hugo Chávez Frías y, aunque su participación en el Golpe de Estado del 11 de abril fue muy poca, el joven ya tenía nociones claras de la política. Para esos días, comienza como colaborador en la Comisión de la Verdad, donde, comenta, estuvieron algunos actores hoy en día de derecha, como Juan Carlos Fernández, entre otros.

Ese mismo año, una vez culminado el curso de prensista Litográfico, en el INCES, quedó sin ocupación ni dinero, ya que debía esperar la respuesta de una empresa que le ofreció empleo, pero la situación política del país mantenía en cese su ingreso a esa organización. Condenado a ver en televisión lo que acontecía en el país por parte de sectores que intentaban volver a tumbar a Chávez, Casanova es motivado por un amigo de la universidad, quien lo invita a la Primera División de Infantería del Ejército, actualmente la ZODI Zulia, para acompañar a los militares a abrir las estaciones de servicio, las cuales fueron cerradas producto del paro. “Ahí comenzó todo esto”, destacó el hoy alcalde.

Luego en el 2003, es invitado por el presidente Chávez a formar parte de la Primera Avanzada que fue a Cuba a estudiar un Diplomado Internacional en Trabajo Social a través de un convenio bilateral entre ambos países, para luego formar parte de la Misión Robinson. Estando en la isla, Chávez y Fidel Castro le proponen a los estudiantes la posibilidad al llegar a Venezuela de constituirse en una organización nacional para el Soporte del Desarrollo de las Misiones.

“Cuando volvimos a Venezuela nos dan la primera tarea en Caracas, me tocó instalarme con una brigada de 10 muchachos, en el barrio José Félix Rivas, Zona 5, en medio de Petare. Ahí dormíamos en una casa prestada para hacer visita casa por casa. Fue una prueba de fuego, de los 10 que empezamos quedamos como cuatro, porque las condiciones eran extremas, hasta que nos dijeron que paráramos”, recuerda Casanova.

Trayectoria política

La confianza del presidente Chávez en el joven emprendedor fue elevándose y es nombrado coordinador de la Misión Identidad, teniendo a su cargo 98 móviles de cedulación. “La tarea que yo tenía era que eso sirviera para la gente y logramos hacerlo, fue un éxito total. Luego me dieron la responsabilidad de coordinar la regularización de los extranjeros, en el 2004”.

En el Zulia, atendió la Dirección del Ministerio de Economía Comunal, fue miembro Comando de Campaña de la Juventud para Referéndum Revocatorio, lo que lo llevó a ser el fundador y director del Frente Francisco de Miranda (FFM) en la región. En 2007, le son atribuidas tareas nacionales de Gobierno, estando al frente de una política llamada Salas de Batallas Sociales, creada por el presidente Chávez, dentro del Ejecutivo, que superaba incluso el tren ministerial, para concentrar los esfuerzos en donde había más niveles de pobreza y combatirla.

En 2009, se incorpora a la Dirección del Ministerio de las Comunas para acompañar a al actual ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez y Jacqueline Farías. Luego en 2010, es electo al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por Caracas, y este mismo año se vincula a profundidad a la emergencia de las lluvias que azotaban al país, logrando atender a más de 33 mil familias en refugio. Asimismo, estuvo en la Comisión Presidencial para adjudicar viviendas a las familias dignificadas. En 2011, Casanova es designado como presidente del Fondo del Microfinanciero hasta la llegada del presidente, Nicolás Maduro, quien pide a los jóvenes del FFM ir a la realidad del pueblo y reconstruir el liderazgo, es por ello que Casanova regresa, en 2014, al Zulia, donde le toca hacer un trabajo social más profundo en toda la región.

“Yo, por supuesto, muy feliz de volver a mi tierra, desde 2010 que me fui. Cuando tienes a toda tu familia y tus amigos aquí, tienes mucho interés en volver, no para ser alcalde, sino para estar en mí casa, en mi ciudad. Sin embargo, en Maracaibo había una ausencia muy fuerte de liderazgo, identificamos esa situación y nos pusimos a trabajar”, indicó.

Pero, la felicidad de volver a casa no duró por mucho. Para el año 2015, asume la candidatura a la Asamblea Nacional y en 2016 tiene que volver a Caracas, ya que Maduro lo nombra presidente de Fundacomunal y luego viceministro en el área de Economía Comunal, aunque el jefe de Estado siempre le dijo: “No te desconectes de Maracaibo”. Finalmente, en junio de 2017, recibe la instrucción de inscribirse como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), resultando el más votado de todo el estado Zulia.

Trágico accidente que casi le cuesta la vida

Un trágico accidente automovilístico en 2007 casi le quita la vida a Casanova, el carro donde iba camino a Tucupita, estado Delta Amacuro, se volcó, hecho que le ocasionó severas fracturas en el cuello y una abierta en el fémur. “El accidente me afectó casi un año. Yo era el responsable de la Junta Directiva de la Misión José Gregorio Hernández, paradójicamente (risas…) y estábamos empezando a hacer los diagnósticos que le dieron soporte a toda la Misión”.

Posteriormente fue sometido a cinco operaciones ese mismo año, siendo la última intervención en Cuba. Estuvo en recuperación durante seis meses, volviendo a sus obligaciones usando un bastón, pero al cabo de cuatro meses más, su salud volvió a la normalidad.

La Alcaldía de Maracaibo

“La madrugada del 1 de noviembre de 2017, recibí la llamada de Jorge Rodríguez, diciéndome que la Dirección Nacional del Partido me había entregado la responsabilidad de ser candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Convencido de que teníamos cosas que ofrecer, que teníamos un proyecto que veníamos trabajando desde hace rato, salimos a hacerlo y el amor profundo que sentimos por esta ciudad, sumado a las ganas de hacer cosas buenas caló, llegó a la gente y aquí estamos”, sentenció.

Añade que “estar en la Alcaldía es un sueño por querer cambiar las cosas”. Considera que “no es tan difícil, pero si una gran responsabilidad, ya que los problemas no se solucionan con una varita mágica”, sin embargo, piensa que “se puede hacer una pócima para resolver las necesidades del pueblo, que tenga fundamentalmente; voluntad, constancia y perseverancia. Tenemos la posibilidad de emanciparnos por nuestros propios medios y posibilidades, por encima de las dificultades y eso está en mi carácter y en el de mi equipo, no hay nada que nos amilane. Luego el análisis básico de la ciudad, proponerse proyectos para mejorarla”, enfatizó.

Asimismo, piensa que el único que tiene la capacidad de resolver los problemas del pueblo, es quien los vive. “No va venir quien nunca se ha montado en una chirrinchera a saber lo que eso significa, no va venir a resolver el problema de la alimentación escolar quien nunca ha pasado hambre en la escuela y así una lista larga de problemas. Eso es una importante, pero también es indispensable tener valores, principios y la formación ética, que para mí son fundamentales”, detalló.

Desde que Casanova resultó electo alcalde, han pasado seis meses de Gobierno municipal y hasta ahora resaltan obras como la inauguración del Centro de Asistencia Materna, en la Circunvalación 3, la rehabilitación de Polimaracaibo y recuperación de más de 40 unidades radiopatrulleras y el helicóptero “El Parroquiano”, así como también las ferias populares de alimentación por parroquias, gran parte de la recolección de la basura con camiones volteos, plan de alumbrado público, plan de semaforización y rayado, plan de bacheo y sustitución de colectores de aguas servidas, reposición de gas doméstico, entre otras. Sin embargo, los marabinos demandan la optimización del servicio del transporte público y el levantamiento de desechos sólidos, situaciones por las que el burgomaestre trabaja para garantizar en corto plazo las soluciones a todos los habitantes. Asegura que es un hombre de palabra y que cumple lo que dice.

Compañera sentimental, familia, tiempos libres y música preferida

“Es un ser de luz, con mucha armonía y tranquilidad, que me acompaña en todo esto. Subversiva, arriesgada y más revolucionaria de lo que te puedas imaginar”, así describe Willy Casanova a su compañera sentimental, Selene Strach, primera dama de Maracaibo, quien además es estudiante de Asuntos Políticos, activista social y militante ecologista desde los 15 años.

Ella, actualmente, es responsable Sistema de Parques y Plazas de la ciudad y del Sistema de Gobierno Popular en una parroquia de Maracaibo. También atiende el Movimiento de la Juventud y la Mujer en la localidad.

La primera autoridad de Maracaibo revela que no tiene hijos, pero si sobrinos, quienes le reclaman que los visite más a menudo y los lleve al cine. “En medio de esta dinámica, trato de tener vida personal, por supuesto. Cuando puedo salgo algunos lugares de la ciudad que me agradan y los llevo a ellos”.

Afirmó que su música favorita es el rock en español y mencionó a Soda Stereo, Fito Páez, pero también el vallenato de Diomedes Díaz, ya que es un género muy popular en Maracaibo y creció escuchándolo, sin embargo, subrayó que la gaita también su preferida.

Concluyó dándole las gracias al equipo reporteril de Noticia al Día por este trabajo que busca dar a conocer un poco de su vida y enfatizó que trabaja todos los días por el renacimiento de Maracaibo.

Haroldo Manzanilla

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día