Ecarri resalta la necesidad de reformar y transformar el sistema educativo

junio 27, 2018 - 3:01 pm

El abogado, profesor y presidente de la Casa Uslar Pietri, Antonio Ecarri, afirmó que la educación venezolana ha venido cayendo en calidad a lo largo del tiempo, llegando hasta donde está actualmente “con una situación terrible del abandono de la escuela”, porque los programas más elementales de la enseñanza gratuita no se están impartiendo.

“Hoy el estado venezolano no está dando los uniformes, los útiles adecuados ni la dotación mínima que deben tener las escuelas, los maestros venezolanos son los profesionales peor pagados en América Latina, y no tienen ningún tipo de seguridad social y lo más importante es que los niños no están comiendo“, expresó Ecarri en el programa En Sintonía.

Señaló que es necesario reformar y transformar el sistema educativo nacional y en América Latina porque la actual no se parece al siglo XXI, en el cual prevalece la tecnología, innovación y el desarrollo.”La educación es una ruta hacia un objetivo, no se agota en sí misma, entonces hay que preguntarse para qué y para quién estamos educando, y pensar en los objetivos de la nación”, recalcó.

Unión Radio