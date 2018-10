Dos hombres mueren ahogados en medio de una multitud en Nueva York (Video fuerte)

junio 30, 2018 - 11:57 am

Los cuerpos de dos hombres que se encontraban flotando en el río Niágara, que pasa por Búfalo, ubicado al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos, quedaron identificados como Scott Vater de 46 años y Mario Guthrie de 29.

El motivo de la tragedia se produjo cuando Vater, que se desempeñaba como carpintero, pretendía recoger un tronco que se mantenía a flote para hacer muebles, pero al ver que Vate presentaba dificultades para flotar, Guthrie se lanzó al agua ante la impotencia de quienes observaban la peligrosa situación.

En este sentido, el joven de 29 años, se tiró al agua para tratar de rescatar al carpintero, pero la desesperación de Vate, terminó con la vida de ambos.

Por otro lado, un policía de la entidad, aseguró que los sujetos se encontraban en un remolino, motivo por la cual no podían salir, según lo reseñado en Rusia Today.

“Estaban en un remolino, por eso no pudieron salir”, “Los escuché gritar. Agarré mi red y comencé a correr. Era demasiado tarde, no podía llegar a tiempo”, se lamentó.

Por su parte, unos de los muchos testigos, comentó que “pasaron solo unos segundos y ambos se hundieron como rocas” .”No había nada que pudiéramos hacer. Mi madre me gritaba que no saltara, porque casi lo hago, pero me hubieran hundido a mi también”, enfatizó.

