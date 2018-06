Disfruta de los mejores memes de la eliminación de Portugal de Cristiano Ronaldo ante Uruguay

junio 30, 2018 - 4:53 pm

La eliminación de la selección de Portugal tras caer 1-2 ante Uruguay en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 significa un profundo dolor que, al menos en las redes sociales, encuentra un poco de calma con bromas, chistes y memes.

Durante el partido, las redes sociales vivieron intensamente la cita, compartiendo delirantes memes que le tomaron la temperatura al segundo encuentro de la segunda fase de la cita mundialera y centrando los chistes en Cristiano Ronaldo y a Luis Suárez.

There’ll be something missing from the quarter-finals. pic.twitter.com/42cgfB5cW0

— B/R Football (@brfootball) 30 de junio de 2018