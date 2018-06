junio 13, 2018 - 4:10 pm

Avengers: Infinity War es la película más aclamada de los últimos tiempos. El taquillero éxito de Marvel, que ya ha superado los 2.000 millones de dólares de recaudación, ha vuelto a poner en primera plana a los superhéroes de la casa, que ahora están más unidos que nunca. Sin embargo, no todo ha sido jovialidad en torno a este filme, puesto que sus directores, los hermanos Russo, han recibido amenazas de muerte en varias ocasiones por la ausencia de Ojo de Halcón en el largometraje.

Tras ver los tráiler y vídeos promocionales de la película fueron muchos los que se cuestionaron qué era lo que ocurría con Ojo de Halcón, el cual brillaba por su ausencia en los mismos. Tras el estreno se pudo comprobar, para decepción de muchos, que el superhéroe no estaba presente en la cinta en modo alguno, de la misma manera que ocurría con Ant-Man. Ha sido el primero, no obstante, el que se ha llevado toda la atención de los seguidores más acérrimos, que no han dudado en cargar contra aquellos que se encuentran al frente de la multimillonaria producción.

Un fanatismo desmedido

En una entrevista para USA Today Jeremy Renner, el actor que encarna a Ojo de Halcón, ha dejado entrever que la situación por la que han tenido que pasar los Russo en lo que a las críticas se refiere por no incluir a su personaje en Avengers: Infinity War no ha sido precisamente divertida. Al ser preguntado por la reacción de los fans, preocupados por la no aparición del superhéroe en la película, Renner respondió: “Es un sentimiento agradable, supongo. Creo que los hermanos Russo recibieron demasiadas amenazas de muerte”.

A pesar de todo, los más fieles seguidores de Ojo de Halcón podrían ver cumplidas sus expectativas de ver al personaje retornar a la gran pantalla en una secuela que ya comienza a acumular una buena dosis de hype, vista la reacción del respetable ante la actual. Aunque Renner no ha dado detalles acerca de su participación en Avengers 4, sí adelanta que “si te gusta Infinity War, hay algunas cosas por venir. Lo que sé es que va a ser increíble”.

Agencias