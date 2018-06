Denuncian participación de telefonía móvil privada en bloqueos a portales de noticias

junio 21, 2018 - 10:42 pm

La Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) recibió informes técnicos, en los cuales se evidenciaría la presunta participación de empresas privadas de telefonía móvil en el bloqueo de sus páginas web.

En su reunión ordinaria, la instancia parlamentaria concedió el derecho de palabra a los directivos de los portales de noticias La Patilla, El Pitazo y Tal Cual, quienes en sus intervenciones explicaron detalladamente cómo el gobierno ha venido bloqueando sus páginas web utilizando instituciones como Conatel y Cantv y en la actualidad a empresas privadas de telefonía celular como Movistar y Digitel.

Al hacer uso de la palabra, el director de El Pitazo, César Batiz, señaló que contrataron un equipo de técnicos para investigar las fallas que venía presentando el portal y pudieron constatar al recibir reportes de diferentes regiones del país, que la página estaba bloqueada, viviendo esta situación hasta el 15 de enero de 2018 cuando deciden salir con un nuevo dominio, El Pitazo.Info.

Agregó que ya antes, en el mes de septiembre, los había bloqueado Aba Cantv y Digitel, y el primero de noviembre, “casualmente después que se anunció el aumento de las tarifas de las empresas telefónicas, Movistar bloqueó El Pitazo. Com. lo cual tumbó el 80% del tráfico de la página”, afirmó.

Por su parte, David Morán, director de La Patilla, precisó que el portal ha venido sufriendo lo que se denomina técnicamente un ataque en manada y que esta nueva forma de censura es usada de manera extendida en países como Rusia, China y Corea, que consiste en el secuestro de los certificados de seguridad los cuales vienen encriptados.

En este contexto, el asesor jurídico de Tal Cual, Humberto Mendoza, explicó que hasta la fecha el portal ha tenido 16 distintos procedimientos legales de los cuales 5 han sido ante los tribunales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (Lopna) concluyendo todos con multas muy altas.

Indicó que desde la hegemonía comunicacional se intenta mostrar que el portal de Tal Cual no sólo se mete con los factores del gobierno sino que también se mete con los niños, y que no existe ningún tipo de límites en medios como Tal Cual.

Rahal: Empresas de telefonía estarían violando derechos fundamentales

El diputado Jony Rahal, presidente de la Comisión de Medios, destacó que de estar involucradas estas empresas privadas de telefonía en el bloqueo de portales de noticias, estarían incurriendo en la violación de derechos fundamentales al no permitir al ciudadano tener acceso a la información, no obstante precisó que en atención al derecho a la defensa, la próxima semana serían citadas a la comisión a objeto de que aclaren los señalamientos formulados en su contra por representantes de los portales web.

El parlamentario aprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento a estas empresas privadas de telefonía móvil, en el sentido de no prestarse a este delito de lesa humanidad que es perseguido en cualquier parte del mundo.

Agregó que desde la comisión se está instruyendo el expediente de vulneración de derechos humanos, de la vulneración de la libertad de prensa y expresión y el de los ciudadanos a tener acceso a la información y al internet.

“Nosotros vamos a presentar un informe en las próximas semanas ante la plenaria de la AN donde se va a determinar la responsabilidad política de todo aquel funcionario, incluso representantes de empresas privadas que hayan vulnerado los derechos humanos en Venezuela”, indicó Rahal.

Afirmó que una vez determinada la responsabilidad política por la AN será elevada a toda las instancias nacionales e internacionales. “Nacionales a la Fiscalía, a Contraloría y al Poder judicial aunque haya denegación de justicia, pero tenemos que cumplir con este protocolo y posteriormente lo vamos a elevar a todas las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos como es el Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que agradecemos el apoyo en la defensa de los derechos de los venezolanos así como a los distintos parlamentos del mundo”, explicó el parlamentario.

Olivia Lozano: “Desde la AN ejerceremos nuestra función contralora”

La vicepresidenta de la Comisión, diputada Olivia Lozano, afirmó que se recibieron los informes que entregaron los representantes de los portales web, los cuales formarán parte del expediente que se presentará ante la Cámara Plena para elevarlo luego de su aprobación, a instancias internacionales.

Destacó que es obvio que cada vez que el régimen nota que es más vulnerable al rechazo del pueblo aumenta su arremetida contra la violación de este derecho fundamental que es la libertad de expresión.

“Nosotros desde el Parlamento y desde esta comisión ejerceremos nuestra función contralora y vamos a armar estos expedientes de manera que tengan información suficiente para iniciar procesos de investigación a funcionarios que han vulnerado estos derechos fundamentales y también en las instancias internacionales”, dijo.

“Sabemos que el régimen ha utilizado organismos como la Corporación Maneiro, distribuidores de internet como Cantv Aba y Movistar que hoy han denunciado los portales que se han hecho cómplice del régimen para vulnerar los derechos de información a través de las redes sociales. Nosotros vamos a seguir trabajando en el rescate de la libertad de nuestros derechos. No vamos a descansar hasta que logremos que estos funcionarios entiendan que tenían el deber de amparar los derechos de los venezolanos y no de vulnerarlos”, aseveró la legisladora.

Pilieri: Política de censura en escalada para lograr la hegemonía comunicacional

El diputado Biaggio Pilieri, miembro de la Comisión del Poder Popular y Medios, durante su intervención saludó y reconoció la labor que vienen realizando todos los periodistas y medios de comunicación que se mantienen de pie.

Recordó que tiene casi 8 años en la instancia legislativa y que ha escuchado todos los tipos y las narrativas en torno a violaciones de libertad de expresión, de información y de prensa, que se transforman también en violación al derecho al trabajo y a la libre empresa, “pero hoy ha sido verdaderamente especial porque hemos escuchado las experiencias de cada uno, así como los informes que nos han consignado que indican que estamos frente a una política de censura en escalada en la búsqueda de una hegemonía comunicacional que han intentado desde hace años y que no han podido lograr”, explicó.

Indicó que dicha hegemonía comunicacional no es sólo tener muchísimos medios de comunicación, porque tienen casi 600 entre periódicos y pasquines que nadie lee y emisoras que nadie escucha, por lo que no pueden lograr esa hegemonía por cuanto no tienen ningún tipo de aceptación ni del lector, ni del oyente, ni del televidente.

Señaló Pilieri que están sustanciando esos expedientes porque están convencidos de que en algún momento habrá justicia y añadió que este régimen cuando más intenta demostrar que está fuerte es que está realmente cada vez más débil.

Expresó el parlamentario que el bloqueo de los portales web es equivalente a no entregar papel a los periódicos, a quitar la señal a emisoras de radio, y a sacar de la parrilla una televisora “y eso debemos empeñarnos en que esté en el colectivo”.

Manifestó finalmente su respaldo a los portales y aseguró que el informe final que será presentado ante el pleno de la AN sería aprobado por unanimidad por los diputados.

Prensa AN