Denisse Ornaque estafa a venezolanos en Miami, cual cascabel estudia y envuelve a sus presas para atacar

junio 27, 2018 - 5:07 pm

El modus operandi de Denisse Ornaque es similar al del cascabel frente a su presa, los estudia, los envuelve y se presenta como víctima para luego atacar” “usa la cuenta bancaria de su hija de 16 años para materializar sus estafas, pero cuando es denunciada amenaza de muerte a los afectados y les advierte lo que puede hacerles su expareja, quien ha estado vinculado a actos ilícitos internacionalmente” “le tengo pánico a la gente que no tiene nada que perder porque son capaces de todo, nada los detiene”.

Los afectados aseguraron que Ornaque logró estafarles $543,260.00, sin embargo, continua en la calle buscando a sus próximas víctimas, “Miami Dade es el condado donde se cometen más fraudes en EE.UU. y Miami es la ciudad con mayor lavado de dinero de todo el país, según las estadísticas”.

Bell Fuenmayor

A nuestra sala de redacción llegaron varios venezolanos a quienes los une una misma condición, denuncian ser víctimas de Denisse Ornaque, aseguran que es una estafadora profesional que se ha dedicado por años a ganar dinero de manera ilícita. Según describen los afectados, esta mujer acaba con quien se atraviese en su camino, sus víctimas son numerosas, sin embargo, parece tener una predilección por las madres solteras y los hombres casados, quienes, tras haber trabajado toda su vida para lograr la ansiada independencia, se convierten en un blanco fácil bajo sus experimentados tentáculos.

Describen que su modus operandi es similar al del cascabel frente a su presa, los estudia, los envuelve y se presenta como víctima para luego atacar, precisa, certera,como toda una profesional experimentada planifica los detalles maquiavélicamente.

¿Quién es Denisse Ornaque?

Según sus víctimas, Ornaque asegura padecer cáncer, se victimiza para lograr el contacto emocional con las personas, se muestra vulnerable y desvalida, como una madre sufrida, con una hija adolescente, que escapa a un criminal, pero esta mujer, hasta ahora invisible para la justicia, al parecer, sigue cobrando víctimas a su paso. Es venezolana, nacida en Puerto Ordaz, y quienes la han denunciado señalan que carece de documentación legal para permanecer en Estados Unidos.

De acuerdo al testimonio de los entrevistados, Ornaque usa la cuenta bancaria de la menor, de 16 años, para materializar sus estafas, pero cuando ha sido denunciada por sus delitos, amenaza de muerte a los afectados y les advierte lo que puede hacerles su expareja criminal. Denuncian que conduce sin I.D, que tiene su pasaporte venezolano vencido, al tiempo que le fue negada la renovación de su pasaporte español el año pasado, por lo que su estatus migratorio en este país es ilegal.

¿Quiénes son las víctimas?

No tenemos un número exacto, sin embargo, Francisco Cabrera, Virginia Pinto, Alvaro Fernaud, Ana Mercedes Viggiani y Jorge Dalati, se unieron para exponer su caso ante el FBI, luego de denunciarla de manera individual en las oficinas de la policía ubicadas en Downtown, Doral, Coconut Grove, Miami Beach, Broward y Pompano.Tenemos entendido que el número de víctimas es mayor, pero algunos se mantienen bajo el anonimato por temor a ser deportados, mientras que otras se han agotado en un proceso frustrante de abogados, denuncias, investigaciones y búsqueda de pruebas, sin que hasta el momento haya arrojado una acción que detenga a esta mujer que, según sus víctimas, burla al sistema, mientras lleva una vida de lujo y opulencias.

Francisco Cabrera

Venezolano, sus abuelos fundaron Publicidad VEPACO, una empresa familiar con más de 85 años de tradición en Venezuela, líderes en diseños e instalación de vallas a nivel nacional. Luego de adquirir experiencia en el área, Francisco Cabrera se independizó y fundó Corporación Impacto Visual, pero tras una década de trayectoria, la crisis en el país lo llevó al cierre de su empresa. Emigró a Estados Unidos junto a sus 3 hijas hace 11 años, trabajó en reconocidas compañías como ATM Services, Powerful Yogurt y Caribe Juice. Posteriormente, crea Fralancri Investment, LLC, empresa dedicada a la impresión de camisas, bordados y confección de piezas para la industria publicitaria. Según la denuncia realizada ante la policía, Denisse Ornaque estafó a Francisco Cabrera y a su socio Jorge Ernesto Dalati, llevando la empresa a la quiebra. Sin embargo, gracias a la honestidad, perseverancia y mística de trabajo, tanto Cabrera como Dalati lograron recuperarse y en la actualidad son empresarios exitosos.

“Recibí al menos 10 amenazas de muerte por teléfono”

Cuando me independicé conocí a Dennise Ornaque, quien me planteó hacer una negociación con Walgreens. Para hacer la inversión inicial necesitábamos a un tercer socio capitalista, ella buscó a Jorge Ernesto Dalati, pero 8 meses después de conformar la sociedad nos estafó, logró transferir los fondos bancarios de nuestra empresa a la cuenta de su hija, menor de edad, y retiró toda la mercancía, máquinas y el mobiliario del warehouse mientras nos encontrábamos de viaje en Nueva York. Falsificó mi firma, cobró una serie de cheque sin mi autorización y falsificó documentos de la empresa. Tras percatarme de su estafa, valorada $57.555,00, la reporté ante la policía del Doral e introduje la demanda ante los tribunales de Miami Beach, el 15 de agosto de 2014. Por supuesto, no se presentó, porque entre otras cosas, está ilegal en Estados Unidos. No conforme con todos estos delitos, amenazó con matarme e incluso me dijo que estaba en riesgo la vida de mis hijas, ella acostumbra a incluir en sus amenazas al progenitor de su hija, quien está ligado a actos ilícitos, recibí al menos 10 llamadas telefónicas de parte de unos hombres que intentaron intimidarme.

¿Qué se siente ser estafado?

Es una situación muy desagradable, que genera impotencia, porque Ornaque se mostró como una mujer maltratada, que deseaba superarse para sacar a su hija adelante. Indudablemente, perder de un día para el otro el esfuerzo de levantar una empresa no es fácil.

¿Qué esperas de las autoridades?

Honestamente, a esta altura no espero recuperar mi dinero, quiero que se haga justicia y se detenga a quien tanto daño hace a inocentes que solo han querido ayudarla, y deje de manchar la imagen de muchísimos venezolanos que hoy vivimos en el extranjero.

Alvaro Fernaud

“En mayo del año 2014 Ornaque me dijo que estaba asociada con Francisco Cabrera en una empresa llamada Franlancri Investments, LLC y que necesitaba dinero para invertirlo en inventario con el fin de hacer crecer la empresa. También afirmó que había unas órdenes de compra emitidas por Walgreens y que ese dinero se necesitaba por unos 30 ó 45 días. Me pidió en calidad de préstamo la cantidad de $10,000.00 y me ofreció un retorno del 16% por el préstamo; es decir, que me devolvería $11,600.00 en un término no mayor a 45 días. Acepté dar en préstamo ese dinero confiando en su palabra.

Cuando se cumplió el lapso acordado para el pago me dijo que había tenido problemas con Francisco Cabrera pero que estaba consciente que esa deuda era personal y que ella me respondería. El 14 de julio me dio un cheque por la cantidad acordada, pero fue devuelto por el banco, a pesar de mis intentos por recuperar el dinero, nada funcionó. Meses más tarde, me propuso un convenimiento de pago, se comprometió a cancelarme la deuda a plazos abonando $100.00 mensuales. Me hizo dos cancelaciones por ese monto, sin embargo, cuando llegó la fecha de hacerme el tercer pago, desapareció, se fue al estado de Colorado”.

Ana Viggiani

De nacionalidad venezolana, su abuelo fundó Cuadernos Caribe, una sólida empresa familiar con más de 70 años de tradición en Venezuela. Ana tenía su consultorio odontológico en su país, se vio obligada a emigrar, tras el secuestro de su padre y su niña de apenas 1 año. Llegó hace 15 años a Miami, se desempeñó en el departamento de medicina ortomolecular, en el Instituto Antienvejecimiento, junto al reconocido doctor Juan Remos. En su vida como inmigrante ha establecido estrecha amistad durante más de una década con personalidades como: la influenciadora y host Carolina Sandoval y el productor Miguel Sierralta, a quienes considera como su familia y que han sido testigos presenciales de cuánto le ha costado levantar a su hija sola.

También la apoyaron durante el devastador episodio de ser estafada de la noche a la mañana, por Denisse Ornaque, quién había fingido ser su amiga por un lapso de un año. “Me dejó avergonzada frente a mis padres, quienes en su intención de apoyarme en el nuevo emprendimiento me prestaron gran parte del capital que se robó, ella me llevó a un warehouse donde almacenaba la mercancía y las máquinas que le había robado a Francisco Cabrera, por supuesto, de eso me enteré más tarde. En ese momento de mi vida yo quería independizarme, emprender un negocio propio, y lo vi como una oportunidad de crecimiento.

Ornaque se me presentó como una mártir, me dijo que era mamá soltera, que el papá de su hija era un delincuente que estaba huyendo de la justicia en Venezuela, que Cabrera la había estafado, decía que tenía cáncer, era mi vecina, me mostró el vendor number de Walgreens y las facturas de su empresa Linens Suppliers USA LLC, me propuso que nos asociáramos y estableció que mi participación sería de $25.000,00, notarizamos un documento de compra venta de acciones de la compañía, en la cual me cedió el 50% pero nunca llegó a registrarlo en Sunbiz (Buró de Corporaciones de la Florida). Abrimos una cuenta juntas en Chase Bank y a las pocas horas, desapareció… se mudó del edificio esa madrugada, me excluyó de la cuenta bancaria por ser la titular y me sentí como un niño cuando le roban su caramelo, así de fácil me estafó.

Luego conocimos que Ornaque ha registrado varias compañías en los últimos años, que en la actualidad están inactivas, como: Harmony MSM CORP, Fajo Merchandise LLC y Linens Suppliers USA LLC.

¿Qué información te dieron en el banco sobre el cierre de la cuenta?

El empleado que me atendió no me explicó que la titular podía sacarme de la cuenta cuando quisiera, él suponía que yo lo sabía, tampoco me permitió hablar con el manager, me sentí frustrada, sin saber qué hacer. Me trasladé alwarehouse y encontré a Ornaque embalando todo para irse, la ayudaban sus padres, le pedí una explicación y me amenazó diciéndome que su expareja podía agredirme. Luego de investigarla supe que el vehículo que usaba estaba a nombre de otra persona, descubrí que varios habíamos caído en su trampa.

¿Qué pasó tras colocar la denuncia ante la policía?

Pensaba que al acudir a la policía la iban a detener y nadie me prestó atención, contraté a un abogado que me cobró $2.500 por iniciar el proceso de demanda, pero al mudarse del apartamento no dieron con su ubicación para notificarle; todo indica que ella ha sido un fantasma para las autoridades, así que también perdí lo invertido en el pago de honorarios profesionales del abogado.

Tiempo después sostuve una comunicación telefónica con el dueño del warehouse, quien le había prestado el espacio a Ornaque para que guardara la mercancía y me informó que mientras estuvo en la clínica deshauciado, ella tomó de la oficina sus tarjetas de crédito e hizo un consumo de $10.000,00 en mobiliario, convirtiéndose en una víctima más.

¿Cuál es el objetivo de ustedes al retomar las denuncias?

“Queremos que sea detenida y encare las consecuencias de sus delitos, sabemos que mientras esté en la calle va a destruirle la vida a muchas personas. Hemos tenido que levantarnos de nuestras cenizas ¿y qué ha pasado con ella? pues lleva vida de ricos y famosos, asiste a gimnasios VIP, como el Equinox y celebra el Cumpleaños de su hija en los sitios más lujosos de la ciudad. El pasado 2 de junio de 2016, Ornaque le hizo una fiesta a su hija en uno de los hoteles más cotizados de Miami, el 1 Hotel South Beach, las fotos de la celebración fueron publicadas en su cuenta de Instagram”.

Nos trasladamos al lugar y confirmamos que sí había realizado dicho festejo. Incluso recientemente celebró el cumpleaños Nro. 16 de su hija en un concurrido local nocturno de Miami. Se siente tan confiada que nuevamente publicó los detalles de la fiesta en su cuenta de Instagram @denisse2505, además de mostrar fotografías donde se exhiben botellas de champagne y un derroche que contrasta con la dura realidad que han tenido que vivir sus víctimas, luego de la estafa.

¿Ana qué se siente “ser estafada”?

El primer año fue durísimo, quería emprender mi propio negocio, hoy veo claramente cómo ella me manipuló psicológica y emocionalmente con premeditación, alevosía y ventaja, utilizando su condición de madre soltera y pose de víctima.

Me quedé endeudada y frustrada, tuve que trabajar muy duro en mí misma para deslastrarme de esa experiencia tan negativa y no darme por vencida, afortunadamente lo logré con éxito y mucho más allá de sanar, me levanté fortalecida y crecida con la experiencia.

Hoy en día estoy certificada internacionalmente como Coach de Vida y Familia, gran parte de mi éxito en el ramo motivacional se lo adjudico a mi pasión por ayudar a otros, que quizás pueden encontrarse en una experiencia similar a la mía, muchos se sienten de manos atadas frente a una circunstancia desafiante.

¿Cómo defines a Ornaque?

Es una mujer fría, sin piedad, es como un camión de guerra que viene aplastando lo que se le cruce, es una oportunista.

Después de lo que pasó estar en mi propia casa me daba miedo, al ser mi vecina conocía todo de mí y de mi familia. Le tengo pánico a la gente que no tiene nada que perder porque son capaces de todo y nada los detiene. Estuve un tiempo con mis actividades paralizadas, gracias a Dios luego de haber invertido mucho tiempo y dinero en ayudarme a mí misma exitosamente, hoy en día comparto el aprendizaje ayudando a otros a salir victoriosos de sus procesos.

Virginia Pinto

Venezolana y americana, titulada Miss Distrito Federal en el Miss Venezuela de 1984, fue top model, presentadora de Sonoclips, actriz de Masion De Luxe y de Kiko Botones en RCTV; hija de Gustavo Pinto Cohen, quien fue Ministro de Agricultura y Cría, Ministro Plenipotenciario de la Embajada Venezolana de Washington DC, presidente de Indulac, Presidente de Agropecuaria Venoco, director de la Corporación Venezolana de Fomento, Promotor de la Reforma Agraria, entre otros. Llegó a Miami en 1996 y actualmente ejerce como Agente Inmobiliario y asesora a los venezolanos de ascendencia judía serfardí en la tramitación de su nacionalidad española. Virginia fue certificada para hacer el Toque Zen, técnica que permite aliviar dolencias y problemas de salud, lo cual realiza de manera gratuita para ayudar a otras personas.

“Ornaque está cocinando a sus próximas víctimas y sabemos quiénes son”

Una amiga en común, que no sabía de las andanzas de Denisse, me preguntó si tenía una habitación disponible en mi apartamento, acepté porque había tenido un accidente esquiando en el 2016 que me dejó en andadera y sin poder trabajar por casi dos años, también me ilusionaba tener compañía, después que mi hija se casó quedé sola en la casa. Denisse se mudó a mi residencia el 29 de junio de 2017, a los dos meses llegó su hija de Venezuela de visita y terminó instalada, sin preguntarme si quiera si podía vivir en mi casa. Por ser madre soltera me solidaricé con ellas, pero a los cinco meses me dijo que había reincidido su cáncer de colón y que tenían que someterla a un tratamiento de quimioterapia, me pidió dinero prestado y opté por exonerarle el pago de la renta de diciembre mientras le hacían la supuesta quimioterapia, sin embargo, me extrañó que nunca vi los efectos secundarios asociados a esta terrible enfermedad, no imaginé que alguien podía mentir con su propia salud.

Con el tiempo fui notando sus engaños, y sus continuas violaciones a las normas de convivencia, le pedí que se fuera porque se negaba a pagarme la renta. La hija le sugirió que llamarán a su papá para que resolviera el problema, pretendió hablar con él y le dio mi nombre dos veces para intimidarme. Al día siguiente empezó su mudanza, pero cuando traté de entrar al cuarto para ver en qué condiciones dejaban la habitación, la menor me bloqueó, me insultó, y su madre me empujó, en el momento en que la amenacé con llamar a la policía, me dio un cheque de la cuenta de su hija, la cual estaba cerrada, es decir, Ornaque me estafó, actuó con premeditación y alevosía.

¿Cómo esa mala decisión te cambió la vida?

El accidente que tuve esquiando me dejó en andadera y silla de ruedas por 2 años, no pude trabajar durante ese tiempo y he tenido que sustentarme con mis ahorros.Ornaque vivió en mi apartamento 6 meses, me di cuenta que es una persona manipuladora y peligrosa, es realmente una estafadora profesional, sabe lo que hace y cómo hacerlo, para seguir viviendo en su “modus operandi” por debajo de la línea roja, invisible a las autoridades y manchando la imagen de los venezolanos en el extranjero.

Ella ya está cocinando a sus próximas víctimas, enamorándolas, y sabemos quiénes son. Estamos dispuestos a denunciarla por cualquier vía, nos hemos unido para que se haga justicia, queremos alertar a la comunidad sobre sus delitos, si las víctimas anteriores hubiesen hecho algo, yo no hubiera sido una de ellas, aseguró Pinto.

“Miami Dade es el condado donde se cometen más fraudes en EE.UU”

Para profundizar en el tema, consultamos al reconocido abogado penalista venezolano, Alejandro Rebolledo, especialista en crimen organizado, quien ha ayudado a desmantelar importantes organizaciones criminales en el mundo, es CEO de Rebolledo Consulting Group, con sede en Miami, Florida.

“Los estafadores profesionales actúan de manera planificada, escogen muy bien a sus víctimas y los sitios más vulnerables al fraude. La experiencia nos dice que los delincuentes reincidentes no cambian, se sienten seguros de lo que hacen hasta que les llega el momento de rendir cuentas a la justicia”.

Denisse Ornaque fue denunciada ante el FBI, las víctimas piden justicia. En una próxima entrega presentaremos nuevos testimonios sobre un delito que sigue ganando terreno en la tercera ciudad más rica de EE.UU, Miami, evite ser víctima del fraude.

El Venezolano