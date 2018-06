Defensor desmintió que Vilca Fernández fuese obligado a salir del país

junio 15, 2018 - 4:46 pm

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aclaró que familiares y abogados defensores del dirigente estudiantil del estado Mérida, Vilca Fernández, solicitaron que el joven fuese trasladado a Lima, “preferían que se acelerara el proceso porque la persona tiene nacionalidad peruana y quería irse a Perú, sin embargo, nunca fue una condición de que se fuera a Perú”, dijo.

“No estuve en la entrevista con el señor Fernández, no sé si él lo expresó, pero era lo que nos decían, de que él quería era continuar su vida en otro país, y que era difícil si se le colocaba medidas, como presentación periódicas”, indicó.

Recordó que el caso del ex dirigente estudiantil e integrante de Voluntad Popular, Yon Gociochea fue similar. “Se fue a España, volvió y participó en las elecciones municipales”.

En ese sentido, Ruiz criticó las “elucubraciones” de algunas personas, y a través de redes sociales, quienes denunciaron la supuesta aplicación de la ley de Penas por indulto o extrañamiento del territorio nacional, porque “no es así, no es lo acordado; se conversó, pero no se puso como condición porque la Constitución es clara, y este tipo de instrumento legal no está contemplado”.

Unión Radio