junio 15, 2018 - 6:44 pm

La delantera venezolana Deyna Castellanos se adueñó de Rusia en su honorable tarea como embajadora de la Copa del Mundo de Rusia, promocionando el fútbol femenino en tierras europeas. Después de compartir con estrellas como Iker Casillas, Carles Puyol y Roberto Carlos, la seleccionada venezolana dominó la pelota con las leyendas argentinas Diego Milito y Javier Zanetti.

La futbolista de tan sólo 19 años se encuentra en tierras mundialistas y comparte con algunos legendarios futbolistas su opinión acerca de dicho deporte, pero primeramente promoviendo la categoría femenina.

Deyna publicó en su cuenta de twitter un vídeo con los ex futbolistas argentinos, y al finalizar la sesión de “pimpinitas” les preguntó: ¿Qué hora es? A lo que ellos respondieron: “Chicas, es momento de brillar” invitando a las jóvenes que participarán en la Copa del Mundo Sub 17 y Sub 20 a que den su mayor esfuerzo cuando inicie el torneo en unos meses.

Este año se van a celebrar los Mundiales Sub 17 y Sub 20 Femenino, mientras que el próximo año se va a celebrar el de la mayor categoría. Por ello, Deyna se encuentra promocionando dichos campeonatos.

Noticia Al Día