junio 14, 2018 - 1:42 pm

La verdad es que en estos tiempos turbulentos se hace algo cuesta arriba pensar en planificar la vida, pero indudablemente es en los tiempos difíciles cuando se hace más necesario ordenar incluso los detalles del día a día, por muy nimios que parezcan. Resulta que justamente en la medida en que mantengamos cierto orden en nuestras acciones, en esa misma medida podemos ahorrarnos bastantes sinsabores y ahorrárselos a quienes comparten nuestros espacios vitales.

Preestablecer el despertador sería un primer paso en la planificación del día. Y ya sea mentalmente o por escrito mantener un plan para hacer durante el día, la semana, el mes, incluso más allá. Seguramente estos planes, en reiteradas ocasiones, no se cumplirán al pie de la letra, pues siempre el factor sorpresa o imprevisto puede llevar al traste el mejor de los planes. Sin embargo, es saludable porque de lo contrario seríamos la más perfecta máquina. La máquina humana.

Errar en los intentos por alcanzar logros planificados forma parte del aprendizaje que precisamente debemos tener para avanzar con mayor certeza de acertar en los resultados. Claro, esto es siempre y cuando estemos pendientes de tratar de aprender las lecciones que nos deja cada vivencia, porque si contrariamente nos enfocamos en lo negativo entonces se perdió esa posibilidad de nutrirse, ya sea física, intelectual o emocionalmente.

Quien planifica establecer una nueva dieta y practica física para fortalecer su salud, mantiene la esperanza de lograrlo pero puede sabotearse si lo hace con desgano, con la certeza de que es algo temporal que pasará una vez logrado los objetivos, sin mentalizarse en que el propósito precisamente es hacerse nuevos hábitos para rescatar los efectos nocivos que haya tenido sobre su cuerpo malas prácticas al comer en vez de alimentarse adecuadamente. Seguramente fracasará en sus intentos pues no hace conciencia verdadera de cubrir sus necesidades de mantener buena salud.

Expertos recomiendan planificar cada noche lo que se hará al siguiente día. Hacer los fines de semana el horario con las metas de la próxima semana. Cada fin de mes elegir las metas semanales del próximo mes. Al llegar a un trimestre o bimestre elegir las metas del próximo trimestre, mes y semana. Cada fin de año elegir las metas del próximo.

Sugieren darse un tiempo para hacer esta planificación pues si no está acostumbrado hay que irse preparando. Incluso se recomienda dividir las metas como educación, actividades familiares, religiosas, laborales, académicas, pero sin tomar como punto de referencia a personas ajenas pues en este sentido debemos entender que somos seres únicos, que aunque compartamos con diferentes personas, somos particulares y únicos en nuestras necesidades.

Aunque parezca esquemático es recomendable hacer un seguimiento de las metas para verificar logros y fallas, con el propósito de aprehender, para aprender de los errores y resolverlos de la forma más adecuada, o cambiar el plan en caso de ser necesario.

Al margen de que sean cosas simples o sencillas, planificar la vida se trata de construir el propio mundo, saber cuál será el siguiente paso que se da es saber qué hacer para defenderse de los obstáculos que se presenten. Planear el futuro es colocarse metas, aceptar desafíos, para hacer realidad lo planificado.

Según expertos en la materia y gente que lo practica, está demostrado que planificar las metas da dirección a la vida. Se puede lograr la mayor parte de lo planificado, pero es necesario ser perseverante, disciplinado y esforzarse.

María Elena Araujo Torres